伊朗就主權爭議召見中國大使 抗議中國-海合會聯合聲明

伊朗外交部12月10日召見了中國駐德黑蘭大使，就中國國家主席習近平與海灣阿拉伯國家合作委員會合作與發展峰會（海合會，GCC）會面時發表的聯合聲明表示「強烈不滿」，該聲明涉及了阿聯酋與伊朗之間三個有爭議的島嶼。

上周，習近平訪問了沙特阿拉伯，同時會見了海合會成員，並且於會後發表了一份聯合聲明。該聲明除了表明中國與海灣國家將加強合作之外，還談及一系列涉及伊朗的議題，包括伊朗的核計劃和伊朗在周邊地區的作為。

不過，引起伊朗不滿的部分是涉及三個具有主權爭議的島嶼。聲明稱：「雙方領導人強調支持一切和平努力，包括阿拉伯聯合酋長國旨在根據國際法准則進行雙邊談判以和平解決三島（大通布、小通布、阿布穆薩）問題的倡議和努力，從而根據國際法理解決該問題。」

爭議三島1971年起被伊朗佔領

雖然聲明並未直接點名伊朗，但伊朗自1971年英國從中東地區撤軍時，就一直實際佔領這三座本該屬於阿聯酋的島嶼，因此其主權一直存在爭議。

1980年，阿聯酋曾提出將島嶼爭端提交聯合國裁決，但伊朗堅稱擁有島嶼所有權，拒絕參與討論，因此目前三座島仍由伊朗控制及管理。伊朗軍隊至今仍然留在這些島上，其中還有數千名平民定居在面積最大的阿布穆薩島。

伊朗譴責中國「破壞穩定、干涉領土」

伊朗外交部發言人科納尼（Nasser Kanaani）12月11日通過聲明表示，「伊朗認為對這些島嶼的任何要求都是破壞穩定的因素，是對其內部事務和領土的干涉，並予以強烈譴責。」

科納尼稱，伊朗外交部官員和中國駐伊朗大使常華和在周六（12月10日）舉行了會議，伊朗方面對「將伊朗的領土完整問題納入聲明」表達強烈不滿，強調三個伊朗島嶼「從來沒有也永遠不會成為與任何其他國家談判的對象」。

據伊朗半官方媒體ISNA報道，中國大使向一位伊朗外交部官員表示，他的國家 「尊重伊朗的領土完整」。

伊朗外交部長阿卜杜拉希揚（Hossein Amir-abdollahian）12月12日也在推特發文以波斯語和中文寫道：「波斯灣的阿布穆薩島、小通布島和大通布島三個島嶼是伊朗領土不可分割的一部分，永遠屬於她的祖國。伊朗永遠不會就尊重伊朗伊斯蘭共和國領土完整的重要性與任何國家妥協。」

「都是中國的朋友」

中國外交部發言人汪文彬則在12月12日的例行記者會上證實，國務院副總理胡春華將於當日抵達伊朗展開訪問。當被媒體問到，中國不會因為發展同海合會國家關系而忽視了同伊朗的關系，汪文彬回應道：「海合會國家和伊朗都是中國的朋友，中方發展同雙方關系都不針對第三方，中方一貫支持海合會國家同伊朗本著睦鄰友好原則改善關系，開展合作，實現互利共贏，共同促進海灣地區發展和穩定。」

2016年習近平對伊朗進行國事訪問時，雙方宣布兩國建立全面戰略伙伴關系。2021年3月，伊朗與中國達成了為期25年的戰略和商業合作協議。據伊朗華語台“今日帕爾斯”消息，伊朗最高領袖的顧問韋拉亞8月在會見中國駐德黑蘭大使時強調，中國是伊朗的戰略盟友 。

伊朗民眾也不滿

中國和海合會的聲明在伊朗民眾中也激起強烈的不滿。他們指責伊朗當局如此軟弱，以至於其盟友中國在拐彎抹角地認可阿聯酋的主張。也有伊朗網友在推特上放上波斯灣地圖，強調三座島嶼是伊朗不可分割的一部分，旁邊還附上加注了中國和台灣國旗的台灣海峽地圖以及意指習近平的小熊維尼圖樣。

（綜合報導）

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