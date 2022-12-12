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人數激增！俄羅斯遊客遭限制後紛紛前往「這一國」觀光度假

聯合報／ 編譯張君堯／即時報導
俄羅斯發動對烏克蘭的入侵後，雖然歐盟成員國和其他國家對俄國人入境實行有效限制，但前往泰國的俄國人數仍「急劇增加」。歐新社
俄羅斯發動對烏克蘭的入侵後，雖然歐盟成員國和其他國家對俄國人入境實行有效限制，但前往泰國的俄國人數仍「急劇增加」。歐新社

俄羅斯入侵烏克蘭後，雖然歐盟成員國和其他國家對俄國人入境實行有效限制，但前往泰國的俄國人數仍「急劇增加」。

日經報導，俄羅斯和泰國之間的定期航班在俄烏戰爭爆發後暫停，之後又於10月恢復運營，來自俄羅斯的包機航班數量也有所增加，象徵在以美歐為首的國際社會對俄持續實施經濟制裁的情況下「泰國政府仍樂於接受俄羅斯遊客」，不過此舉也遭受批評。

目前在泰國度假勝地芭堤雅（Pattaya）的海灘區，可以見到許多外國遊客在洗澡和吃東西，其中很常可以聽到俄語對話，一位當地按摩店老闆也表示「你在海灘上看到的遊客中有90% 是俄羅斯人」。據悉，泰國一直是俄羅斯遊客的熱門選擇，在2019年新冠疫情爆發之前有近150萬俄國人前往該國。

截至今年10月的10個月內，俄羅斯遊客總數超過14萬人、不到疫情前的十分之一，然而隨著歐盟通過收緊向俄國人發放簽證的標準來維持對該國遊客的限制，最近前往泰國的俄國人急劇增加，今年3月至8月期間俄羅斯到泰國的遊客人數一直低於每月1萬人，但隨後在9月躍升至1萬5900人，10月的數字更激增至4萬4314人、幾乎是1月的兩倍，超過日本和澳洲遊客的人數。

俄羅斯 泰國 疫情

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