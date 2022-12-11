沙國投資部長：與陸峰會期間簽署約1.53兆投資協議

彭博報導，沙烏地阿拉伯投資部長法利赫（Khalid al-Falih）11日表示，上周在與中國大陸舉行的峰會期間簽署了大約500億美元（約台幣1.53兆元）的投資協議，但法利赫未透露協議類型或涉及國家的細節。

法利赫在利雅德舉行的一場會議場邊向彭博表示，這些協議涵蓋私人部門和公共部門。他並未具體說明上述數字是否涵蓋其他阿拉伯國家達成的協議。

中國正尋求加強與沙國及其鄰國在能源政策與勘探上的合作。沙國與俄羅斯同為石油輸出國組織與盟國（OPEC+）的實際領導者。