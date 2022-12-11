聽新聞
test
0:00 / 0:00
沙國投資部長：與陸峰會期間簽署約1.53兆投資協議
彭博報導，沙烏地阿拉伯投資部長法利赫（Khalid al-Falih）11日表示，上周在與中國大陸舉行的峰會期間簽署了大約500億美元（約台幣1.53兆元）的投資協議，但法利赫未透露協議類型或涉及國家的細節。
法利赫在利雅德舉行的一場會議場邊向彭博表示，這些協議涵蓋私人部門和公共部門。他並未具體說明上述數字是否涵蓋其他阿拉伯國家達成的協議。
中國正尋求加強與沙國及其鄰國在能源政策與勘探上的合作。沙國與俄羅斯同為石油輸出國組織與盟國（OPEC+）的實際領導者。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言