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卡達公主流亡獲英庇護 憂心因「這個身分」遭迫害

聯合報／ 編譯羅方妤／即時報導
卡達一名公主在英國獲得庇護，原因是因為她是跨性別者，擔心因此在母國受到迫害。卡達嚴禁同性戀，刑罰最高可被判處三年有期徒刑。路透
卡達一名公主在英國獲得庇護，原因是因為她是跨性別者，擔心因此在母國受到迫害。卡達嚴禁同性戀，刑罰最高可被判處三年有期徒刑。路透

紐約郵報報導，卡達一名公主在英國獲得庇護，因為她是跨性別者，擔心在母國受到迫害。卡達嚴禁同性戀，刑罰最高可處三年有期徒刑。

星期泰晤士報取得的外洩文件寫道，專門負責移民和安全的英國內政部指出，受到庇護的公主身為統治卡達的薩尼家族一員，成長過程十分艱辛。這名公主寫道：「我生來是女性，但內心卻是男性。在卡達，同性戀被認為要受到法律和死刑懲罰。」

外洩文件指出，這名卡達公主2015年夏季在一次家族旅行途中脫隊逃走，並與女友躲起來。庇護申請顯示，這名卡達公主所寫的兩封信描述，「我一直感到沮喪，因為我的外表和內在並不匹配。我覺得我的生活像是被扔進垃圾堆一樣。我不想像其他家族成員嫁給我的堂兄弟，我害怕我的兄弟們會對我做出什麼事。」

卡達禁止同性戀一直是本屆世足賽焦點，國際足總（FIFA）曾警告，若球員在世足場上配戴彩虹臂章，恐立即吃黃牌，使原定戴「同一份愛」（OneLove）彩虹臂章聲援LGBTQ權利的7支歐洲球隊放棄這項計畫。在卡達，犯有同性戀罪名者最高可被判處三年有期徒刑。「人權觀察」組織10月發布一份報告發現，卡達安全部隊曾無故逮捕LGBTQ人士，「虐待並拘留」他們。

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