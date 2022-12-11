習近平結束沙特訪問 利雅得宣言強調「一中原則」

中國國家主席習近平周六（12月10日）結束對沙特阿拉伯的國事訪問啟程返國。據沙特通訊社報道，沙特外交大臣費薩爾（Faisal bin Farhan）到首都利雅得機場送行。在訪問期間，習近平與沙特國王薩勒曼和王儲兼首相穆罕默德會面，雙方簽署了一項全面戰略伙伴關系協議。習近平與沙特王儲穆罕默德還同意加強能源、人工智能、反恐等領域的合作。

本周五，習近平還出席了中國-阿拉伯國家峰會和中國-海灣阿拉伯國家合作委員會峰會。據中國外交部公布的消息，出席峰會的包括沙特王儲穆罕默德、埃及總統塞西、約旦國王阿卜杜拉二世等21個阿盟國家領導人以及阿拉伯國家聯盟秘書長蓋特等國際組織負責人。

首屆中阿峰會發表了《利雅得宣言》，宣布中阿雙方一致同意全力構建面向新時代的中阿命運共同體。宣言還提到台灣及香港問題稱，「雙方一致同意強調阿拉伯國家堅定恪守一個中國原則，支持中國維護主權和領土完整，重申台灣是中國領土不可分割的一部分，反對一切形式的『台獨』。支持中方在香港問題上的立場，支持中方在『一國兩制』框架下維護國家安全、發展完善香港民主的努力。」

習近平在會上發表主旨講話時表示：「中阿作為戰略伙伴，要繼承和發揚中阿友好精神，加強團結合作，構建更加緊密的中阿命運共同體。」他同時也強調，願雙方堅定支持彼此維護國家主權、領土完整、民族尊嚴，「雙方要堅持不干涉內政原則，踐行真正的多邊主義，維護廣大發展中國家正當權益」。

習近平還提出在未來3到5年，雙方在支持發展、糧食安全、衛生健康、綠色創新、能源安全、文明對話、青年成才、安全穩定等8個領域推進「八大共同行動」，以作為構建中阿命運共同體和落實《中阿全面合作規劃綱要》的第一步。

沙特王儲穆罕默德在周五的會議開始時發表講話稱，此次峰會開創中國與海灣國家合作的「歷史性新階段」。其態度與美國總統拜登五個月前在利雅得出席一場較小型的阿拉伯峰會時大相徑庭。

在被問及與華盛頓的關系時，沙特外交大臣費薩爾稱，沙特將繼續與所有伙伴合作。「我們不認為這是一個零和游戲。」他在會後對記者表示：「我們不相信兩極分化或者選邊站。」

沙特的謹慎態度

中國長期以來一直是沙特的緊密能源伙伴，去年沙特約四分之一的石油出口至中國。

研究中國與海灣關系的意大利國際政治研究所（ISPI）高級研究員塔米米（Naser al-Tamimi）表示，隨著雙邊關系擴大，利雅得在華盛頓所關心的領域上「非常謹慎地行事」，尤其是在國防、電信和核能方面。從本周沙特的態度便可見一斑。

沙特外交大臣費薩爾周五表示，深化與中國在武器制造和銷售方面的現有合作不是雙邊會談的重點，而是著眼於經濟。

在周五的中海峰會上，習近平提出設立中海和平利用和技術論壇。他還表示，中國將充分利用上海石油天然氣交易中心平台，開展油氣貿易人民幣結算。路透社指出，此舉將支持中國在國際上推廣人民幣的目標，並削弱美國對世界貿易的影響力。

但費薩爾在被問及是否將參加這樣的計劃時表示，「我對此還一無所知」。

政治研究員塔米米表示，撇開這種謹慎不談，沙特「不會停止與中國合作」，因為該國相信，由王儲穆罕默德倡導的改革和經濟多樣化議程「2030年遠景」的成功取決於此。

分析人士則指出，盡管沙特和中國簽署了多項戰略和經濟合作協議，但雙邊關系仍將以能源利益為基礎。

華盛頓阿拉伯海灣國家研究所的高級常駐學者莫吉尼奇（Robert Mogielnicki）表示，能源問題仍將是兩國關系的前沿和核心。他認為，中國和沙特政府還將支持他們的國家冠軍企業及其他私營單位，以推進貿易和投資，在技術方面也會有更多引起華盛頓關注的合作。

沙特與華為本周就雲計算和在沙特城市建設高科技綜合體簽署了諒解備忘錄。盡管美國對華為技術的安全風險表示擔憂，華為還是參與了海灣國家的5G網絡建設。

(路透社、法新社等）

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