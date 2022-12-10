在Netflix紀錄片分享私人影像引發爭議 哈利梅根回擊了

英國哈利王子與妻子梅根的Netflix紀錄片《哈利王子與梅根》前3集上架後，引發部分人士質疑他們對外分享眾多私人照片與錄影，認為兩人當初放棄王室職責與移居美國，代表一家人想要更私密生活，哈利與梅根的發言人則發出聲明，反駁了此一說法。

英媒報導，哈利與梅根在紀錄片繪出交往與婚姻的最私密時刻，拿出的影像包括了他們自己跟一對兒女的居家生活、第一次約會與梅根顯然「網路直播」給友人的哈利求婚過程等。

導演加爾博斯（Liz Garbus）據報曾表示，哈利與梅根交出了2020年最初幾個月錄下的15個小時個人影像，但避而不談他們對節目有多大控制權，而是稱製作完成的劇集為「合作」。

有專家此前宣稱，哈利與梅根決定放棄王室職責是夫妻倆想要更私密生活的跡象。哈利自己則說過，希望兩人脫離英國王室將帶著他與家人「進入我所希望會是更安靜的生活」，夫妻倆也在英國提出了數樁備受注目的隱私官司。

不過，哈利與梅根的全球新聞秘書向紐時與衛報等媒體發出聲明，對外界質疑的說法提出異議，稱兩人「從未援引隱私作為退出的理由」，並抨擊「此一歪曲言論是為了讓這對夫婦陷入沉默」。

聲明表示，「實際上，他們宣布決定退出的聲明隻字未提隱私，並重申願意繼續他們的角色與公務，任何其他的說法都說明了這部劇集的一個重點，他們選擇分享他們的故事，且按照他們的方式，然而小報媒體創造了一個完全不真實的陳述，滲入新聞報導與公眾輿論。事實就擺在他們的面前」。