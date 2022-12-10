聽新聞
test
0:00 / 0:00

在Netflix紀錄片分享私人影像引發爭議 哈利梅根回擊了

聯合報／ 編譯周辰陽／即時報導
英國哈利王子與妻子梅根的Netflix紀錄片分享眾多私人照片與錄影引發部分人士質疑，發言人則發出聲明，稱兩人從未援引隱私作為脫離王室的理由。路透 / ABACA PRESS
英國哈利王子與妻子梅根的Netflix紀錄片分享眾多私人照片與錄影引發部分人士質疑，發言人則發出聲明，稱兩人從未援引隱私作為脫離王室的理由。路透 / ABACA PRESS

英國哈利王子與妻子梅根Netflix紀錄片《哈利王子與梅根》前3集上架後，引發部分人士質疑他們對外分享眾多私人照片與錄影，認為兩人當初放棄王室職責與移居美國，代表一家人想要更私密生活，哈利與梅根的發言人則發出聲明，反駁了此一說法。

英媒報導，哈利與梅根在紀錄片繪出交往與婚姻的最私密時刻，拿出的影像包括了他們自己跟一對兒女的居家生活、第一次約會與梅根顯然「網路直播」給友人的哈利求婚過程等。

導演加爾博斯（Liz Garbus）據報曾表示，哈利與梅根交出了2020年最初幾個月錄下的15個小時個人影像，但避而不談他們對節目有多大控制權，而是稱製作完成的劇集為「合作」。

有專家此前宣稱，哈利與梅根決定放棄王室職責是夫妻倆想要更私密生活的跡象。哈利自己則說過，希望兩人脫離英國王室將帶著他與家人「進入我所希望會是更安靜的生活」，夫妻倆也在英國提出了數樁備受注目的隱私官司。

不過，哈利與梅根的全球新聞秘書向紐時與衛報等媒體發出聲明，對外界質疑的說法提出異議，稱兩人「從未援引隱私作為退出的理由」，並抨擊「此一歪曲言論是為了讓這對夫婦陷入沉默」。

聲明表示，「實際上，他們宣布決定退出的聲明隻字未提隱私，並重申願意繼續他們的角色與公務，任何其他的說法都說明了這部劇集的一個重點，他們選擇分享他們的故事，且按照他們的方式，然而小報媒體創造了一個完全不真實的陳述，滲入新聞報導與公眾輿論。事實就擺在他們的面前」。

梅根 英國 王室 哈利王子 Netflix

延伸閱讀

梅根在紀錄片行「模仿屈膝禮」 演到連哈利都不自在了

回不去了…紀錄片向王室全面開戰 哈利、梅根各有主攻策略

哈利梅根紀錄片上線！兩人出席晚宴遭嗆「毀了王室感覺怎樣？」

被問「你們把錢看得比家人更重要？」 哈利、梅根尷尬反應曝光

相關新聞

美國出手了 制裁西藏官員及兩家中國漁業公司

為紀念國際反腐敗日和國際人權日，美國財政部周五（12月9日）宣布針對中國、俄羅斯、伊朗、緬甸等9個國家的40多個侵犯人權的實體和個人實施制裁，其中包括兩名在西藏「嚴重侵犯人權」的中...

抗議民眾遭當局執行絞刑 聯合國人權專員：伊朗想殺雞儆猴

伊朗當局針對撼動政權近3個月的示威活動執行了第一場處決後，聯合國人權事務高級專員稱伊朗當局此舉是想要對其餘抗議民眾殺雞儆...

英國皇家屬地澤西島凌晨驚傳爆炸 已知1死2傷12失蹤

英國太陽報報導，位於英國南部海域的英國皇家屬地澤西島（Jersey）首府聖赫利爾（St Helier）一個街區在當地時間...

日本民眾新年行動不再受限 專家籲做好自主防疫

日本政府COVID-19防疫對策分科委員會已彙整今年新年假期相關防疫對策，不像過去兩年限制民眾行動自由、籲請避免外出或參...

美用「死亡商人」換女籃球星 在陸被囚公民家屬要求比照辦理

美俄日前達成換囚協議，用「死亡商人」布特（Viktor Bout）換回WNBA球星葛萊納（Brittney Griner...

換囚過程曲折…俄一度要美交出德刺客 普亭堅持「間諜換間諜」

美俄換囚任務在女籃明星格林納(Brittney Griner)9日返美後，歷經八個月的換囚大事塵埃落定。直接參與換囚談判...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。