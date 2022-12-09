日澳2+2會談 反對在東海、南海片面改變現狀

日本外務大臣林芳正、防衛大臣濱田靖一和澳洲外長黃英賢、國防部長馬勒斯，9日晚間在東京都港區的日本外務省「飯倉公館」，舉行日澳外交、國防2+2會談。在會後召開的聯合記者會中，林芳正表明，兩國又一次確認，反對企圖在東海及南海以武力片面改變現狀的立場。

日本放送協會（NHK）報導，在會談一開始，林芳正就提及俄羅斯入侵烏克蘭，東海和南海持續出現有國家試圖藉由武力片面改變現狀的情事，以及北韓可能進行核試，在在使印太地區的國際安全環境益發嚴峻。

這場會談還確認日本自衛隊與澳軍會透過聯合訓練，提升兩軍聯合行動的能力，並在經濟安保與網路等領域，加強跟南太平洋島國的合作。在會後發表的聯合聲明中，也提到將儘快研究將包括F-35匿蹤戰鬥機在內的自衛隊戰機，短期部署在澳洲進行訓練的計畫。