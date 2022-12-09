快訊

獨／陸再禁我台啤、金門高粱、黑松沙士 台商：聽說下周更多

又是詐團虐死人！新社公墓棄屍案 9嫌深夜全遭檢方聲押

歐盟對克羅地亞加入申根區亮起綠燈 另兩國則未獲准

德國之聲／ 德國之聲
歐盟內政部長在布魯塞爾舉行的會議上表決通過擴大目前由26個歐洲國家所組成的申根區。另一方面，在荷蘭和奧地利反對下，保加利亞和羅馬尼亞未獲准加入。路透社
歐盟內政部長在布魯塞爾舉行的會議上表決通過擴大目前由26個歐洲國家所組成的申根區。另一方面，在荷蘭和奧地利反對下，保加利亞和羅馬尼亞未獲准加入。路透社

歐盟終於為度假勝地克羅地亞加入申根區亮起綠燈。歐盟內政部長在布魯塞爾舉行的會議上表決通過擴大目前由26個歐洲國家所組成的申根區。另一方面，在荷蘭和奧地利反對下，保加利亞和羅馬尼亞未獲准加入。

奧地利總理內哈默（Karl Nehammer）近期明確表示，解除對羅馬尼亞和保加利亞的邊境管制目前對奧地利而言是不可行的，原因是有太多未登記的移民抵達邊境。

荷蘭則反對保加利亞加入申根區，原因包括對該國法治的疑慮。該國首相呂特表示，需要更多時間做出決定。

德國外長批評奧地利

德國外交部長貝爾博克則譴責奧地利的立場，並表示失望。這名綠黨籍政治家在訪問愛爾蘭首都都柏林時表示：「因為奧地利的否決以及這一被迫做出的決定改變了最終結果。我認為這在歐洲和地緣政治上是錯誤的」。

德國政府及貝爾博克本人直至最後一刻仍積極爭取讓保加利亞及羅馬利亞加入申根區。

「在這個艱難的、甚至是殘酷的歐洲之年結束前，我們本來可以朝進一步深化歐洲邁進」，貝爾博克說。

歐盟委員會推動三國加入

歐盟委員會近期推動克羅地亞、保加利亞和羅馬尼亞加入申根區。申根區國家之間通常無需邊境管制。該委員會在11月中旬表示，上述三國的加入將使歐盟更安全、更具吸引力，並有助於促進繁榮。這三個國家目前已受到部分申根規則的約束，但對他們的內部邊境管制尚未取消。

每年夏天，克羅地亞邊境都會發生嚴重交通堵塞。陸地邊界的邊境管制有望在2023年初取消，機場的邊境管制則將在明年3月取消。此外，克羅地亞明年將改用歐元作為貨幣。

申根區被視為歐盟一體化裡程碑

目前的申根區成員國包括22個歐盟國家，以及挪威、列支敦士登、冰島和瑞士。擴大申根區必須獲得所有成員國一致通過，此外還需要得到歐洲議會同意。歐洲議會此前已批准克羅地亞、羅馬尼亞和保加利亞加入申根區。羅馬尼亞和保加利亞從2011年起便一直等待這一決定。

在申根區內，旅行者可自由出入無需經過邊境管制。1985年在盧森堡申根鎮達成的《申根協議》被視為歐洲一體化的裡程碑。

除了擴大申根區外，考慮到可能有更多烏克蘭人在寒冬來臨時尋求庇護，移民議題也被列入歐盟會議的議程。

（德新社、法新社）

© 2022年德國之聲版權聲明：本文所有內容受到著作權法保護，如無德國之聲特別授權，不得擅自使用。任何不當行為都將導致追償，並受到刑事追究。

本文章由德國之聲授權提供】

羅馬尼亞 歐盟 奧地利 德國

延伸閱讀

MLB／待在教士不到3個月銀棒獎貝爾2年大約轉戰守護者

MLB／邦茲、克萊門斯進名人堂又落空 今年兩次票選失利

世足賽／威爾斯無緣16強 貝爾強調不打算退出國家隊

世足賽／盼爆冷擊敗英格蘭 威爾斯隊長：人都有弱點

相關新聞

美俄換囚／拿軍火之王換運動員 拜登政府遭批讓步太多

美國與俄國八日達成一對一換囚協議，美方釋放惡名昭彰的軍火商「死亡商人」布特，換回ＷＮＢＡ球星格林納。另一名在俄羅斯被囚禁...

美提印太核威懾 明年軍力大變革

白宮國家安全會議印太事務協調總監坎伯八日表示，面對北韓、俄羅斯和中國的核武挑戰，美國將再次堅定致力於在印太區域實施核威懾...

美俄換囚／「死亡商人」布特 與俄軍情界密切

綽號「死亡商人」的俄羅斯軍火商布特八日獲得拜登總統減刑，離開伊利諾伊州馬里恩限制嚴苛、有「小關達那摩」綽號的聯邦監獄，回...

歐洲議會副議長遭搜索逮捕 外媒指涉「卡達行賄」

希臘籍的歐洲議會副議長凱利（Eva Kaili）和一位前議員及助理、國際工會聯盟秘書長等4人，今天遭比利時聯邦檢察官發動...

美中台博弈／都為台灣好？從3件事看美對台政策藏心機

美國對台政策其實有不同面向，有時候高高在上，扮演仲裁者的角色，有時為了美國利益，巧取豪奪在所不惜，甚至名為台灣好，不惜介入台灣內部事務，最近三件事，可以呈現出這些面向。

菲律賓民答那峨地區遭規模6.1地震侵襲

歐洲地中海地震中心（EMSC）今天指出，菲律賓民答那峨（Mindanao）地區今天遭規模6.1地震侵襲

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。