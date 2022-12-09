歐盟對克羅地亞加入申根區亮起綠燈 另兩國則未獲准

歐盟終於為度假勝地克羅地亞加入申根區亮起綠燈。歐盟內政部長在布魯塞爾舉行的會議上表決通過擴大目前由26個歐洲國家所組成的申根區。另一方面，在荷蘭和奧地利反對下，保加利亞和羅馬尼亞未獲准加入。

奧地利總理內哈默（Karl Nehammer）近期明確表示，解除對羅馬尼亞和保加利亞的邊境管制目前對奧地利而言是不可行的，原因是有太多未登記的移民抵達邊境。

荷蘭則反對保加利亞加入申根區，原因包括對該國法治的疑慮。該國首相呂特表示，需要更多時間做出決定。

德國外長批評奧地利

德國外交部長貝爾博克則譴責奧地利的立場，並表示失望。這名綠黨籍政治家在訪問愛爾蘭首都都柏林時表示：「因為奧地利的否決以及這一被迫做出的決定改變了最終結果。我認為這在歐洲和地緣政治上是錯誤的」。

德國政府及貝爾博克本人直至最後一刻仍積極爭取讓保加利亞及羅馬利亞加入申根區。

「在這個艱難的、甚至是殘酷的歐洲之年結束前，我們本來可以朝進一步深化歐洲邁進」，貝爾博克說。

歐盟委員會推動三國加入

歐盟委員會近期推動克羅地亞、保加利亞和羅馬尼亞加入申根區。申根區國家之間通常無需邊境管制。該委員會在11月中旬表示，上述三國的加入將使歐盟更安全、更具吸引力，並有助於促進繁榮。這三個國家目前已受到部分申根規則的約束，但對他們的內部邊境管制尚未取消。

每年夏天，克羅地亞邊境都會發生嚴重交通堵塞。陸地邊界的邊境管制有望在2023年初取消，機場的邊境管制則將在明年3月取消。此外，克羅地亞明年將改用歐元作為貨幣。

申根區被視為歐盟一體化裡程碑

目前的申根區成員國包括22個歐盟國家，以及挪威、列支敦士登、冰島和瑞士。擴大申根區必須獲得所有成員國一致通過，此外還需要得到歐洲議會同意。歐洲議會此前已批准克羅地亞、羅馬尼亞和保加利亞加入申根區。羅馬尼亞和保加利亞從2011年起便一直等待這一決定。

在申根區內，旅行者可自由出入無需經過邊境管制。1985年在盧森堡申根鎮達成的《申根協議》被視為歐洲一體化的裡程碑。

除了擴大申根區外，考慮到可能有更多烏克蘭人在寒冬來臨時尋求庇護，移民議題也被列入歐盟會議的議程。

（德新社、法新社）

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