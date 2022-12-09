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《哈利王子與梅根》潑髒水？英王室以靜制動 另稱下周紀錄片恐有「毒藥」

聯合報／ 編譯張佑生╱即時報導
英國哈利王子與妻子梅根的新Netflix紀實影集《哈利王子與梅根》上架，消息人士稱查理三世國王與威廉王儲準備對片中任何不公說法發布「迅速有力」的回應。法新社
英國哈利王子與妻子梅根的新Netflix紀實影集《哈利王子與梅根》上架，消息人士稱查理三世國王與威廉王儲準備對片中任何不公說法發布「迅速有力」的回應。法新社

英國王子哈利與妻子梅根紀錄片8日在Netflix上架前3集，如臨大敵的英國王室看完後鬆了一口氣，認為八卦小報可歸責的程度比較高，但也警告下周播出的另外3集牽涉到2人結婚生子與離開王室，內容恐怕是「毒藥」。

紀錄片製作單位Netflix宣稱曾向王室尋求意見平衡報導但未獲回應，王室知情人士則批來接洽的不是Netflix，而是一家製作公司，無從回應起。

其實，已故女王伊麗莎白二世很早就為王室訂下「Never explain, Never Complain」的鐵律，白話文大概是「笑罵由人」。但王室有王室作者、親王室議員與媒體等構成的「側翼」可以反擊哈梅潑髒水的攻勢。已有國會議員提議查理三世褫奪哈梅的王室頭銜。

王室 紀錄片 梅根 哈利王子

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《哈利王子與梅根》開播狂爆猛料！英議員籲「剝奪兩人王室頭銜」

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《哈利王子與梅根》上架！傳王室準備「迅速有力」回應任何不公說法

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