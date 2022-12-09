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《哈利王子與梅根》潑髒水？英王室以靜制動 另稱下周紀錄片恐有「毒藥」
英國王子哈利與妻子梅根的紀錄片8日在Netflix上架前3集，如臨大敵的英國王室看完後鬆了一口氣，認為八卦小報可歸責的程度比較高，但也警告下周播出的另外3集牽涉到2人結婚生子與離開王室，內容恐怕是「毒藥」。
紀錄片製作單位Netflix宣稱曾向王室尋求意見平衡報導但未獲回應，王室知情人士則批來接洽的不是Netflix，而是一家製作公司，無從回應起。
其實，已故女王伊麗莎白二世很早就為王室訂下「Never explain, Never Complain」的鐵律，白話文大概是「笑罵由人」。但王室有王室作者、親王室議員與媒體等構成的「側翼」可以反擊哈梅潑髒水的攻勢。已有國會議員提議查理三世褫奪哈梅的王室頭銜。
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