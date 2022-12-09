拒評《哈利王子與梅根》內容？王室：無法驗證接洽者身分

英國哈利王子與妻子梅根的6集Netflix紀錄片《哈利王子與梅根》於8日上架前3集，並在片頭宣稱王室成員拒絕參與。泰晤士報當日報導，白金漢宮對此說法作出了反擊。

《哈利王子與梅根》前3集內容包括了許多內幕、兩人與王室家族成員的愛恨糾葛，同時強烈攻擊英國傳媒與針對王室冷嘲熱諷，並在片頭打出了「王室成員拒絕對本劇集內容進行評論」的免責聲明。

對此，白金漢宮一位消息人士表示，就只收到了一間獨立製作公司發來的接洽，稱該公司正製作一部Netflix紀錄片。消息人士稱，「我們聯繫了Archewell Productions與Netflix，試圖驗證電郵的真實性，但沒有得到答覆。在缺乏這種驗證的情況下，我們無法提供任何回應」。

根據每日郵報的報導，肯辛頓宮亦稱收到了一封第三方製作公司電郵，威廉王儲的幕僚隨後聯繫哈利梅根與Netflix以驗證是否為真，但沒有收到回音。

據了解，Netflix堅持都有聯繫查理國王與威廉王儲的通訊部門，並給予回應劇集內說法的權利。

《哈利王子與梅根》後3集會在15日上線。報導指出，雖然在8日上架的前3集中，哈利與梅根的憤怒大部分是針對小報，但也有對王室個別成員提出含蓄的批評。王室消息人士認為，將涵蓋婚禮、長子亞契出生與夫妻倆脫英的後3集會更具煽動性。一位人士說，「下禮拜會有傷害」（Next week will be poison.）。