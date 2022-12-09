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《哈利王子與梅根》開播狂爆猛料！英議員籲「剝奪兩人王室頭銜」

聯合報／ 編譯徐榆涵／即時報導
英國哈利王子與妻子梅根紀錄片已於台灣時間8日晚間在網飛（Netflix）上線。法新社
英國哈利王子與妻子梅根紀錄片已於台灣時間8日晚間在網飛（Netflix）上線。法新社

英國哈利王子與妻子梅根共6集的紀錄片已於台灣時間8日晚間在網飛（Netflix）上架前3集，不僅公開許多王室內幕和與王室家族成員的愛恨糾葛，還批評王室種族歧視，影片一上架便掀起廣大討論。對此，英國保守黨議員塞利（Bob Seely）帶頭呼籲剝奪哈利和梅根的王室頭銜，指責兩人正在利用其身分針對英國王室發起「咄咄逼人和令人難以置信的攻擊」，並藉此獲得名聲和財富。

每日郵報報導，作為與網飛達成的1億美元簽約金的一部分，哈利與梅根交出大量訪談和照片，包括哈利2017年求婚的照片，以及他在2020年3月移民美國時在希斯洛機場貴賓室自拍的影片等。

紀錄片前3集講述一系列會惹怒父親查理三世的內容，包括哈利聲稱王室中存在「巨大且無意識的偏見」，像是女王堂弟麥可王子的妻子肯特麥可王子妃（Princess Michael of Kent）2017年出席王室活動時，衣服上別了具有種族歧視意味的「黑人藝術」胸針。

梅根表示，兩人宣布訂婚的訪談是「預先排演好的真人實境秀」，「我們不能講出我們的故事，因為他們不允許……」她還表示，英國是種族主義者，比美國還嚴重，稱自己來到英國之前，從來沒有被特別的當作「黑人」女性來對待。

同時該節目還為女王治理下的大英國協貼上「帝國2.0」的標籤，並聲稱英國的殖民歷史「沒有任何改變」，而支持英國脫歐的民眾則被指責為種族主義者。

對此，塞利表示，他正在提交一份私人法案，希望可以剝奪這對夫婦的王室地位。塞利提議修改1917年的《剝奪頭銜法案》，該法案曾被用來對付在第一次世界大戰中支持德意志帝國的王室成員。

塞利痛批，哈利夫婦正在利用其身分針對英國王室發起「咄咄逼人和令人難以置信的攻擊」，並藉此獲得名聲和財富。他補充，向下議院提案將是剝奪哈利夫婦及捍衛王室清白的「開始」。

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