蒙古國數千人抗議煤炭行業腐敗 要求懲罰官員解散議會

本周一，烏蘭巴托氣溫低至零下21攝氏度。以年輕人為主的抗議者不顧嚴寒聚集在國家宮前的蘇赫巴托廣場舉行集會，要求懲罰腐敗官員，解散議會。"幫助我們，我們的國家正在崩潰"，一位抗議者的標語上這樣寫道。牧民阿米德拉爾（Enkh Amidral）是三個孩子的父親，從外地來參加集會。他對法新社表示，"年輕人當然會感到憤怒"，他希望政府 "懲罰那些盜賊"。

"他們似乎忘記了承諾，他們承諾給我們更好的生活，但他們什麼都不做，拿著我們的錢中飽私囊"，一名自稱瑪雅爾瑪（Bayarmaa）的女學生譴責說。

警方敦促人群在當地時間晚上9點之前離開，氣氛開始變得緊張，警察與示威者之間也發生了沖突。

俄羅斯入侵烏克蘭後，蒙古國經濟疲軟，通貨膨脹率飆升至15.2%。除此之外，官員在煤炭交易中貪污腐敗的傳聞也令公眾感到憤怒。

11月中旬，蒙古的反腐敗機構宣布，包括國有煤礦公司珍寶塔本陶勒蓋公司（Erdene Tavan Tolgoi）首席執行官在內的30多名官員因貪污受到調查。珍寶采礦業佔蒙古國國內生產總值的四分之一，是國家預算收入的重要組成部分，塔本陶勒蓋公司控制著75億噸焦煤等礦藏。被指控的國會議員利用他們對煤礦和運輸公司的所有權將煤炭運往中國，以獲取非法利潤。國會議員托密德（Dorjhand Togmid）11月在國會新聞發布會上說："自2013年以來，640萬噸煤炭沒有被蒙古國海關官員登記，而是被中國海關記錄。" 舉報者還稱，腐敗的海關官員在裝載煤炭的卡車越過邊境進入中國時，將其登記為普通客運車輛。640萬噸煤炭價值約18億美元。2022年9月，中國公布了過去一些年有關中蒙煤炭貿易的海關數據。

蒙古向中國出口的產品佔其出口的86%，其中一半以上是煤炭。

據中國駐蒙古國大使館網頁消息，在12月6日的新聞發布會上，塔斯社記者提問說，"昨天，蒙古國首都烏蘭巴托發生抗議活動，抗議針對的是蒙對華煤炭出口涉嫌腐敗及煤炭被竊問題。外交部對此有何回應？"中國外交部發言人毛寧回到說：|我不了解你提及的事情背景。作為友好鄰邦，我們相信蒙古國政府會調查處理好有關事件。如果蒙方提出請求，中方有關部門會依法依規提供必要協助。"

蒙古國1992年轉型成為民主國家，但沒有解散或禁止其共產黨時代的政黨。該國長年政治不穩定。去年，時任總理的烏·呼日勒蘇赫（Ukhnaagiin Khurelsuh）因疫情期間首都地區一名產婦遇到非人道待遇引起公憤後辭職，但幾個月後，他又以近70%的票數當選為國家元首。

（法新社等）

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