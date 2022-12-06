不理國際制裁 印度續購買俄國石油

【台灣醒報記者呂翔禾綜合報導】 印度考量自身需要，不願與各國配合制裁俄羅斯！針對西方對俄羅斯的石油限價制裁，印度政府5日回應表示不會跟進，且會繼續購買俄國石油。印度向來與俄羅斯關係良好，因此在俄烏戰爭期間也未積極配合西方制裁。西方雖推出石油限價，但俄羅斯已將買家轉移到亞洲，仍要觀察後續制裁效果是否發酵。

印不甩德國施壓

根據《半島電視台》報導，印度外交部長蘇傑生5日在拜會過德國外交部長貝爾伯克後表示，希望歐洲不要將自己轉換能源供給的要求強加在印度上，印度還是會繼續向俄羅斯購買石油，且不會遵守G7集團的每桶60美元的限價。自從俄烏戰爭開打後，印度就穩定增加對俄羅斯石油的購買量。

印度過去在冷戰時期就向俄羅斯購買軍火，至今仍維持良好關係，因此印度也沒有配合西方對俄烏戰爭的經濟制裁措施，在聯合國大會上對俄羅斯的譴責案也以投棄權票因應。德國外交部長貝爾伯克此次出訪印度，除了要加強雙方貿易外，也希望能爭取印度支持對俄羅斯施壓，但目前看來沒效。

但德國此行也不是完全沒有斬獲，雙方簽署移民與移動夥伴協定，有利彼此國民就學、進行研究與工作，德國也是印度在歐洲最大的貿易對象，超過1700家公司投資印度的交通、電力設施、基礎建設、貿易與汽車業。

俄轉移買家至亞洲

《美聯社》提到，為了加強制裁俄羅斯，西方7大工業國（G7）5日決定要對俄羅斯實施石油限價採購，從目前國際原油一桶77美元限制到60美元，以降低俄羅斯賣石油的獲利。但馬可顧問公司CEO威佛受訪時評估，俄羅斯已將石油轉售亞洲買家，制裁對俄羅斯影響不大。

《衛報》提到，俄羅斯近日再對烏克蘭發動猛烈空襲，但俄羅斯也指控烏克蘭用無人機攻擊國內軍事基地，俄軍雖然透過再動員擴大軍隊人力，但俄軍裝備多老舊，也讓整體行軍速度下降不少。

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