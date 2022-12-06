美撤銷對台韓特定有縫不銹鋼管的反傾銷關稅

英國喬治王子(Prince George)的保母被拍到穿「諾蘭學院」(Norland College)的制服，讓她出身保母名校的背景曝光。有130年歷史的諾蘭學院訓練出來的保母不僅會做一般保母的工作，還受過如何擊退綁匪、躲避狗仔的訓練，因此不只是王室的首選，富商名流也爭相雇用，滾石主唱米克傑格(Mick Jagger)和網球名將費德勒(Roger Federer)就雇用諾蘭畢業生，英國前首相強生(Boris Johnson)還是由諾蘭保母帶大的。美國和中國都有意成立諾蘭分校，但遭到拒絕。這所保母名校畢業生年薪有六位數字，現在已招收國際學生和男生，諾蘭保母有多神通廣大？

2022-12-06 12:00