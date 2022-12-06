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美撤銷對台韓特定有縫不銹鋼管的反傾銷關稅

經濟日報／ 編譯簡國帆／綜合外電

美國國際貿易委員會（ITC）表示，正在撤銷對來自台灣與南韓特定有縫不銹鋼管（welded stainless steel pipe）所課徵的反傾銷關稅命令，但在合理的可預見未來期限內，仍可能持續、或重啟對這種原料的調查。

彭博資訊報導，ITC主席David S. Johanson、和Rhonda K. Schmidtlein、Jason E. Kearns、Randolph J. Stayin、以及Amy A.Karpel等委員都投票支持這項確認行動。

ITC是依照烏拉圭回合協定法的要求，展開五年的日落評估，最後ITC根據可得事實、有關各方的回應、以及商務部提供的資訊，決定撤銷這些反傾銷關稅。

反傾銷 烏拉圭 美國

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