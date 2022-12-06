美撤銷對台韓特定有縫不銹鋼管的反傾銷關稅
美國國際貿易委員會（ITC）表示，正在撤銷對來自台灣與南韓特定有縫不銹鋼管（welded stainless steel pipe）所課徵的反傾銷關稅命令，但在合理的可預見未來期限內，仍可能持續、或重啟對這種原料的調查。
彭博資訊報導，ITC主席David S. Johanson、和Rhonda K. Schmidtlein、Jason E. Kearns、Randolph J. Stayin、以及Amy A.Karpel等委員都投票支持這項確認行動。
ITC是依照烏拉圭回合協定法的要求，展開五年的日落評估，最後ITC根據可得事實、有關各方的回應、以及商務部提供的資訊，決定撤銷這些反傾銷關稅。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言