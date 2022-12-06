獵戶座太空船近距掠過月球 任務結束將重返地球

美國國家航空暨太空總署（NASA）的獵戶座（Orion）太空船今天近距離掠過月球，並藉助重力助推返回地球，標誌「阿提米絲1號」（Artemis-1）任務返程的開端。

法新社報導，無人駕駛太空船最靠近月球時，與月球表面相距不到130公里，這是要測試未來載送人類重返月球的「阿提米絲」（Artemis）計畫中，將會使用到的機動動作。

當太空船航行至月球背面時，與地球的通訊中斷了30分鐘。這個區域的隕石坑比月球正面更多，在阿波羅計畫中，太空船雖未登陸月球背面，但發回的照片讓人類首度目睹月球背面的景象。

為太空船提供動力的歐洲服務模組（EuropeanService Module）花費3分多鐘啟動主發動機，讓橡皮軟糖形狀的獵戶座太空船按計畫返回家園。

NASA火力最強大的探月火箭11月16日在燦爛火光和劇烈聲響中騰空而起，標誌NASA重返月球的「阿提米絲」嶄新旗艦計畫正式啟動。32層樓高的太空發射系統（Space Launch System）重型火箭從佛羅里達州甘迺迪太空中心（Kennedy Space Center）發射升空，展開25天半的旅程。

獵戶座如今將只會微幅修正航向，預計在12月11日上午9時40分（格林威治時間17時40分）濺落在聖地牙哥（San Diego）外海的太平洋，接著由美國海軍艦艇回收並吊裝上船。

在任務初期，獵戶座太空船在環繞月球的「遠距逆行軌道」停留約6天，意味太空船在高空繞月飛行的方向與月球繞地球運行的方向相反。

一週前，獵戶座太空船打破紀錄，成為迄今飛離地球最遠的載人太空船，與地球相距45萬公里。

重返地球進入大氣層，對太空船的隔熱罩而言將是嚴酷的考驗，必須承受約攝氏2800度高溫，大約是太陽表面溫度的一半。

根據阿提米絲計畫，美國正尋求在月球上建立長期太空基地，為繼續前往火星做準備。

NASA預計明年執行獵戶座太空船首次載人飛行任務「阿提米絲2號」（Artemis II），屆時將載人環繞月球但不登陸；「阿提米絲3號」（Artemis III）則會在2025年後送兩名太空人登陸月球南極地區，但實際執行任務的時間可能大幅延後。