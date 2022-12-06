哈利、梅根紀錄片將開播！預告片出爐 揭王室成員玩「骯髒遊戲」

英國哈利王子與妻子梅根即將在網飛（Netflix）上線的紀錄片備受關注，在5日釋出的預告片段中，哈利說英國王室經常洩漏彼此的故事，並稱該過程為「骯髒遊戲」。

在預告片中，哈利提到「嫁入這個『機構』的女性，承受著痛苦與折磨」，這裡顯然是指他的妻子梅根和母親黛安娜王妃，以及她們在王室的生活經歷。

此外，哈利還說，王室成員會私下和記者透露其他成員的私事，「家族中有分階級，你知道有人在洩露內幕，但也有杜撰的故事。」

哈利與梅根的紀錄片系列將分成兩輯共六集發布，前三集將於8日上架，後三集於15日上架。外界好奇兩人究竟會再爆出什麼猛料，而目前白金漢宮也尚未對紀錄片及內容給予回應。

哈利與梅根最近一次公開談論與其他王室成員的關係，是在去年3月接受美國知名主持人歐普拉（Oprah Winfrey）採訪時，該訪問也讓英國王室陷入近期最嚴重的危機之一。

當時梅根透露自己在王室中孤獨和孤立的生活，毫無獲得支持，並指控有有王室成員關切兒子亞契出生後膚色會有多黑，給王室貼上種族歧視標籤。隨後，白金漢宮承諾會嚴肅處理相題。