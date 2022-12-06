快訊

偕懷孕妻登門「求救」 李四川同意出任蔣萬安小內閣副市長

世足賽／日本無緣8強 球評：PK大戰球員太緊張

早晨財經速解讀／反彈結束？大摩 美銀 德銀唱空再跌2成 道瓊下殺近500點

哈利、梅根紀錄片將開播！預告片出爐 揭王室成員玩「骯髒遊戲」

聯合報／ 編譯徐榆涵／即時報導
英國哈利王子與妻子梅根即將在網飛（Netflix）上線的紀錄片備受關注，在5日釋出的預告片段中，哈利說英國王室經常洩漏彼此的故事，並稱該過程為「骯髒遊戲」。美聯社
英國哈利王子與妻子梅根即將在網飛（Netflix）上線的紀錄片備受關注，在5日釋出的預告片段中，哈利說英國王室經常洩漏彼此的故事，並稱該過程為「骯髒遊戲」。美聯社

英國哈利王子與妻子梅根即將在網飛（Netflix）上線的紀錄片備受關注，在5日釋出的預告片段中，哈利說英國王室經常洩漏彼此的故事，並稱該過程為「骯髒遊戲」。

在預告片中，哈利提到「嫁入這個『機構』的女性，承受著痛苦與折磨」，這裡顯然是指他的妻子梅根和母親黛安娜王妃，以及她們在王室的生活經歷。

此外，哈利還說，王室成員會私下和記者透露其他成員的私事，「家族中有分階級，你知道有人在洩露內幕，但也有杜撰的故事。」

哈利與梅根的紀錄片系列將分成兩輯共六集發布，前三集將於8日上架，後三集於15日上架。外界好奇兩人究竟會再爆出什麼猛料，而目前白金漢宮也尚未對紀錄片及內容給予回應。

哈利與梅根最近一次公開談論與其他王室成員的關係，是在去年3月接受美國知名主持人歐普拉（Oprah Winfrey）採訪時，該訪問也讓英國王室陷入近期最嚴重的危機之一。

當時梅根透露自己在王室中孤獨和孤立的生活，毫無獲得支持，並指控有有王室成員關切兒子亞契出生後膚色會有多黑，給王室貼上種族歧視標籤。隨後，白金漢宮承諾會嚴肅處理相題。

王室 梅根 紀錄片

延伸閱讀

人氣大戰開打！哈利、梅根出奇招攔腰突擊威廉與凱特？

大家錯怪哈利與梅根？女王生前並沒因他們這個舉動發火

皇室專家忍不住了！痛罵哈利：愈來愈弱 被梅根使喚

梅根、凱特 將在美國拚人氣 皇室專家等不及先攻擊梅根

相關新聞

哈利、梅根紀錄片將開播！預告片出爐 揭王室成員玩「骯髒遊戲」

英國哈利王子與妻子梅根即將在網飛（Netflix）上線的紀錄片備受關注，在5日釋出的預告片段中，哈利說英國王室經常洩漏彼...

德國總理撰文 呼籲勿孤立中國

在最新一期的美國《外交事務》雜誌上，德國總理肖爾茨撰寫了長篇客席評論分析當前國際政治形勢、闡述德國立場，其中花費了較大篇幅提及中國議題。肖爾茨認為，中國崛起不是中斷對華合作的理由，但是也有必要對中國提出警告。

北韓砲擊 南韓強化警備

南韓合同參謀本部表示，北韓5日下午2時59分左右朝東海上方進行130多發砲擊，違反兩韓919軍事協議，南韓軍方立即向北韓...

日關切新疆人權 避提中國

日本參議院院會五日通過跨黨派決議，對新疆、西藏和內蒙古自治區及香港特區的人權現況表達擔憂。不過，整篇決議文卻不見「中國」...

北韓又開砲 朝東西海域射130多發

韓聯社報導，北韓五日下午疑似以火箭砲向東西部海域發射一百卅多發砲彈，落在南北韓根據「九一九軍事協議」畫設的海上緩衝區內。...

加艦過台海／陸回應：堅決反對挑釁

加拿大外長表示計畫派出更多軍艦通過台海，確保台灣海峽國際海峽地位。對此大陸外交部發言人毛寧說，「堅決反對任何國家以航行自...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。