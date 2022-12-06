北韓砲擊 南韓強化警備

南韓合同參謀本部表示，北韓5日下午2時59分左右朝東海上方進行130多發砲擊，違反兩韓919軍事協議，南韓軍方立即向北韓發送數次警告訊息，要求立即停止挑釁行動。

韓聯社引述合同參謀本部報導，北韓發射砲彈落點在北方界線（NLL）以北的海上緩衝區內，「明顯違反919軍事協議，（南韓軍方）正在韓美緊密合作下追蹤相關動向，強化警備以因應突發狀況」。

北韓上次進行砲擊是在約一個月前的11月3日，當時從北韓境內的江原道金剛郡一帶向東海上緩衝區域發射80多發砲彈，同時還試射一枚洲際彈道飛彈（ICBM）火星-17及5枚短程彈道飛彈（SRBM），抗議南韓與美國進行的「警戒風暴」聯合空中軍演。

北韓這次砲擊行動，可能是針對南韓軍方與駐韓美軍在南韓江原道鐵原郡一代進行的多管火箭系統（MLRS）等射擊訓練。

南韓軍方從5日上午至6日止預計進行射擊訓練，預定將發射50多發多管火箭炮、140發K-9自走砲，其中MLRS訓練是跟駐韓美軍一起進行。軍方表示既定訓練不會因此中斷。

也有分析推測，這次射擊可能是北韓軍方正在進行的冬季訓練的一部分，或是針對美日韓對北韓制裁的抗議行動。美國、日本、南韓在三方協商後，3日針對涉及北韓核武及飛彈開發的個人或團體發表制裁行動。