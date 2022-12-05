哈利王子狂call老爸遭拒接 查理三世冷回：我不是銀行

英國哈利王子與夫人梅根自宣布卸下資深王室成員以來，與其他家族成員裂痕難以修補。英國太陽報報導，一名消息人士爆料，已故女王伊麗莎白二世生前曾試圖介入，緩和當時還是王儲的英國國王查理三世與哈利間的父子關係。然而，時任王儲查理王子已停止接聽哈利的來電，因為他受夠一直被哈利要錢，女王問及此事時，查理回應：「我不是銀行。」

太陽報指出，哈利顯然在女王生命最後一年「電話轟炸」女王，想談關於金錢的事，但女王因健康狀況不佳而移交許多職責，她既不願也無法提供協助。女王曾找查理談論這些問題，問他為何只接受哈利的電郵，而不接哈利的來電，據稱查理表示：「因為我不是銀行。」

太陽報消息人士說：「已故女王生前一直樂意與哈利交談，但哈利一要求提供金錢時，她表示：『為何不與你的父親談談？』哈利說他的父親已不再接聽他的電話。查理堅持哈利必須以電子郵件聯絡，包括威廉王子等王室成員知道哈利要出書後，擔心自己所說的話會被寫進書裡，因此也不再跟哈利說話。哈利不像外界所想的這麼富裕，他想要錢。」