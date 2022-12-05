澳總理今年二度染疫 將居家隔離遠距辦公

澳洲總理艾班尼斯5日推文表示，他當天下午進行例行PCR檢測時結果呈陽性，並稱自己將隔離和在家遠距辦公；他也鼓勵身體不適的民眾進行檢測，並採取額外預防措施，保護家人和鄰居。

澳洲新聞網指出，艾班尼斯今年4月就曾染疫，這次是他今年第二次染疫。