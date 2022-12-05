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澳總理今年二度染疫 將居家隔離遠距辦公
澳洲總理艾班尼斯5日推文表示，他當天下午進行例行PCR檢測時結果呈陽性，並稱自己將隔離和在家遠距辦公；他也鼓勵身體不適的民眾進行檢測，並採取額外預防措施，保護家人和鄰居。
澳洲新聞網指出，艾班尼斯今年4月就曾染疫，這次是他今年第二次染疫。
This afternoon I had a routine PCR test which has returned a positive result for COVID-19.— Anthony Albanese (@AlboMP) December 5, 2022
I will be isolating and will continue to work from home.
I encourage anyone who is unwell to test and to take any extra precautions to keep their families and neighbours well.
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