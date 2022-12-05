踩華盛頓的痛趾 習近平本周赴沙國訪問

中國大陸國家主席習近平本周將訪問沙烏地阿拉伯，加強和中東國家的關係，也顯示在美沙關係敏感之際，沙烏地王儲賓．沙爾曼有意在兩極化的全球秩序中走出自己的路。

習近平此行將會見沙國國王沙爾曼和王儲賓．沙爾曼，並分別出席阿拉伯國家領袖和波灣領袖兩場高峰會。英國金融時報報導，雙方屆時可能簽署從自由貿易到核能相關的合作協議。

對習近平而言，此行有意趁美國影響力式微之際，加強和當地的關係，儘管美國總統拜登7月訪問利雅德時已表示，「我們不會一走了之，留下真空給中國、俄羅斯或伊朗來填補」。

以色列智庫阿巴艾邦國際研究所專家Gedaliah Afterman說：「所有人都認為美國正漸行漸遠」，而美中戰略的角力下，「中國在沙烏地每得一寸如同進尺，因為沙國正在疏遠美國」。

波斯灣國家已明白表示，無意介入美中之間的爭端，願意和雙方保持關係。沙國和阿拉伯聯合大公國都依賴美國供應武器並提供保護，這都是中國大陸無法取代的。不過，這並無阻波斯灣國家在貿易、科技、甚至彈道飛彈技和軍事無人機合作上，向中國大陸靠攏。

對沙國王儲賓．沙爾曼而言，他也有意藉主辦橫越中東和北非的高峰會，爭取在阿拉伯國家之間的領導地位。

歐亞集團（Eurasia Group）中東和北非負責人Ahham Kammel說：「利雅德在策略盤算下當然得容納北京，因為北京已是不可或缺的經濟夥伴。」

近20年來，沙國是中國大陸對波灣投資最多的國家，總金額多達1,065億美元、沙國是中國最大石油供應國，中國則是沙國最大貿易夥伴。

Kammel說：「加強對中關係當然是有風險的，美沙關係可能更加分裂。但賓．沙爾曼推動這個絕非出於私怨。」