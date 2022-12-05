伙伴多樣化 沙特將中國加入「朋友圈」？

（德國之聲中文網）

沙特阿拉伯將在本周舉辦首屆中國—阿拉伯國家峰會。中國國家主席習近平可能將親自出席。政治風險咨詢公司Eurasia Group的中東業務主管卡邁勒（Ayham Kamel）告訴路透社：“利雅得是從戰略角度考量，希望與北京搞好關系，因為對方是不可或缺的經濟合作伙伴。”他補充說，盡管美國仍然是海灣國家的首選合作伙伴，但沙特正在制定一個新戰略：“加強與中國的關系當然有風險，這可能導致美國和沙特的關系（進一步）分裂。”

本次峰會召開之際，美國和沙特阿拉伯的關系正處於低谷。與此同時，西方國家對俄石油價格設上限，全球能源市場面臨著不確定性。

2018年沙特流亡記者卡舒吉（ Jamal Khashoggi）被害事件給美國和沙特阿拉伯之間的關系蒙上陰影。美國情報部門認為，沙特王儲穆罕默德·本·薩勒曼（ Mohammed bin Salman ）很可能在4年前批准了該次的謀殺行動，沙特也因此遭到國際社會的譴責。

而今這個石油大國重新走入國際舞台的聚光燈下。並正在加深其與中國的經濟聯系。它是中國最大的石油供應國；北京也一直主張沙特改用人民幣，而不是美元出售石油給中國。

關於習近平此行訪問的行程，沙特政府沒有回應路透社的置評請求。上周五（12月2日）舉行的中國外交部例行記者會上，中方也沒有透露關於習近平沙特之行的消息。根據中國外交部網站，法新社記者提問中國領導人是否將赴沙特參會？發言人趙立堅主持例行記者會表示“目前沒有可以發布的消息。”

沙特外交大臣費薩爾10月曾向媒體表示，中國國家主席習近平將會訪問該國。中國外交部當時並未證實此消息。不過中國外長王毅稱，中國將沙特置於“外交全局的優先位置”。

伙伴關系多樣化

有外交官透露，習近平將得到同前任美國總統特朗普2017年訪問沙特時的隆重接待，而這將與美國總統拜登7月旨在修補與利雅得關系的尷尬訪問之行形成鮮明對比。

2017年，特朗普在沙特受到“熱烈歡迎”，國王薩勒曼親赴機場迎接，兩國達成了一筆價值高達1100億美元的軍火交易，這也是美國歷史上數額最大的單筆軍火交易。

拜登在競選期間就曾因2018年記者卡舒吉遭暗殺事件稱沙特是"賤民"國家，並表示卡舒吉遇害“令人憤慨”。他強調身為美國總統，不應該在人權問題上保持沉默，“我將始終堅持我們的價值觀”。

當時沙特王儲不滿地回應說，他認為拜登應該關注美國的利益。拜登今年7月到訪沙特時，並沒有與穆罕默德·本·薩勒曼握手，雙方僅相互碰拳致意。

外交人士告訴路透社，中國代表團此次預計將和沙特及其他阿拉伯國家簽署數10份協議。沙特實際統治者、王儲穆罕默德·本·薩勒曼正專注於《2030年願景》計劃，通過開發新行業，比如汽車，武器等等，擺脫經濟對石油的單一依賴。該國正在大力投資新的基礎設施和旅游大型項目，比如斥資5000億美元打造NEOM未來智慧型城市。中國建築公司已中標參建。

盡管美國對沙特及其其他海灣國家盟友與俄中關系持保留態度，不過後者已表示願意促進伙伴關系多樣化。華盛頓智庫大西洋理事會（Atlantic Council）負責中東項目的非常駐高級研究員富爾頓（Jonathan Fulton）表示，穆罕默德王儲希望向民眾表明，該國對許多全球大國的重要性：“也許他也是在向美國發出信號……但他更在乎民眾怎麼想。”

華盛頓對海灣國家使用中國5G技術及在敏感領域投資表示關切。由於美國的擔憂，阿聯酋叫停了一個港口項目。聯合早報報道，美國情報機構懷疑該項目是一處軍事設施。

盡管沙特與中國增加了互動，不過專家認為，該國與中國和美國的關系沒有可比性。國際戰略研究中心負責人奧爾特曼（Jon Alterman）指出：“與美國的關系相比，（沙特）與中國的關系，無論是復雜性和親密性，都相差甚遠。”

（路透社等）

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