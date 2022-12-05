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【專家之眼】歐盟領導人訪中的意義

聯合報／ 湯紹成/政治大學兼任教授
中國國家主席習近平（右）1日會見到訪的歐洲理事會主席米歇爾。新華社
中國國家主席習近平（右）1日會見到訪的歐洲理事會主席米歇爾。新華社

儘管西方國家都在抗議中國的清零政策，日前歐洲理事會主席米歇爾訪問北京，受到習近平主席的接待，還會見了總理李克強和全國人大常委會委員長栗戰書，這是否意味著歐方重新定義與中國的關係？依照歐盟的說法，這是其領導人在這個關鍵時刻，與中方探討此關鍵的問題。

米歇爾祝賀習近平再次連任中共中央總書記，代表歐盟對江澤民因病逝世表示沉痛哀悼。這種善意的表達，其實已經超出了歐盟意識形態的界線，這與月前德國總理蕭茲訪中與習近平會見時，雙方並未握手，已有一些差別。

其實，早在俄烏戰爭爆發之初，歐方就希望中國發揮影響力，以便早日結束戰爭，但北京始終拒絕譴責俄羅斯的入侵。但至今歐盟尚未放棄，仍指望中國可以幫助找到實現和平的方案。在表面上，自衝突爆發以來，中方一直表示採取負責任的行動，敦促克制和對話，同時避免火上澆油，印度、巴西、印尼和南非等許多其他國家也持這種立場，但並無實際行動。

在歐盟內部積極討論俄烏戰事，尤其在月前G20的場合，習近平拒見歐盟代表之後，歐方認為米歇爾主席確實有訪問中國的必要，但仍有一些爭議。此外，不斷增長的貿易逆差也對中國有利，加上歐盟在技術和原材料方面越來越依賴中國，這些都是此次訪問的重要原因。而中方認為，此次訪問所發出的信號，即中國和歐盟作為多邊世界的兩個要角，反對新冷戰和任何將世界劃分為地緣政治集團的企圖。

歐洲乃兩次世界大戰的發源地，反戰的情緒甚高。歐盟及其成員國，其中也多數都是北約成員國，想盡辦法來緩和俄烏衝突，但至今仍效果不彰。隨著冬天的到來，烏克蘭的情勢更加嚴峻，全國已有數百萬人缺水缺電，歐盟經濟受到極大的牽連，尤其是能源價格上漲，再加上鄰近歐洲的貧窮發展中國家糧食危機的加劇。

在另一方面，美國成功施壓歐盟國家對華為等企業的制裁，乃意味著對中國發動經濟戰，這也引起了法國和荷蘭一些領導人的反對。中國和歐盟從全球化的過程中都受益匪淺，尤其氣候變化、核擴散、疫情、全球治理和全球經濟增長，都需要全世界特別是中歐共同努力，只有更多接觸與合作才能縮小分歧。中歐互為主要貿易夥伴，相互依存性極高。

由此可見，當前歐盟已陷入雙重的困境。一方面要應付美國的壓力來對付中國，又因戰爭的嚴重影響，期盼中國可以扮演相當的緩和角色。再者，又因意識形態作祟，歐方仍不斷批評中國的人權問題，再加上歐方還不時打台灣牌，使得中方意興闌珊。這種情況，不是幾次訪問可以改善的，但此次米歇爾主席的訪問是一個好的開始，未來在中歐和解方面，仍舊路遙漫漫。

歐盟 習近平 俄烏戰爭

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