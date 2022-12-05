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莫斯科嗆寧減產不理石油限價 保險商警告防紀錄造假

經濟日報／ 編譯季晶晶／綜合外電
俄羅斯副總理諾瓦克。路透
俄羅斯副總理諾瓦克。路透

莫斯科堅稱，不會依七國集團（G7）商定的限價出售石油，即使這意味俄羅斯必須減產，這增加了外界對將在周一（5日）生效的此一計畫能否成功減緩俄羅斯入侵烏克蘭攻勢的質疑。

G7和澳洲同意把俄羅斯石油出口價格上限定在每桶60美元後，俄羅斯副總理諾瓦克（Alexander Novak）周日說，限價將對全球市場產生負面影響，並牴觸世界貿易組織規則。他說，俄羅斯正在「研究機制」以阻止限價政策的執行，但未詳細闡述。

他在俄羅斯官方新聞網路Rossiya-24上說：「我們的石油和石油產品只會賣給願意依市場條件與我們合作的國家，即使我們不得不降低產量。」

價格上限訂於歐盟對俄羅斯原油進口禁運的同一天、周一生效。

目前還不清楚克里姆林宮是否真會減產—那會傷害俄國經濟—以便堅持其強硬立場，或只是扮紙老虎，但價格上限能否實施的問題已經迫在眉睫。這套計畫有賴俄國石油供應鏈的各方來證明發貨價格，保險公司和承運人警告，那些試圖讓俄國石油能繼續流動人會偽造紀錄。俄羅斯已再三表示不會理會限價政策。

俄羅斯 G7 烏克蘭

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