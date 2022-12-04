抓腳倒吊、亮刀恐嚇虐童！ 日警搜索恐怖托兒所

日本媒體4日報導，靜岡縣裾野市的私立「櫻保育園（托兒所）」自6月至8月，屢傳有3名年齡在30至39歲的女保育士（保育員），對收托的幼兒做出抓腳倒吊懸空、亮美工刀恐嚇、用檔案夾打頭，甚至在大熱天，將幼兒關在沒開冷氣的房間等誇張暴行。警方4日大動作前往這家托兒所搜查，並逮捕這3名涉嫌施暴的女子。

據報導，其中1名幼童竟遭三浦沙知、小松香織及服部理江等3名嫌犯做出多達15件虐待行為，例如關進伸手不見五指的漆黑房間。靜岡縣裾野署警方4日一早8點多（台灣時間上午7點多）就兵分兩路，分別前往該托兒所和3名嫌犯的家中搜索。裾野市府5日也將以涉嫌包庇嫌犯，對53歲的托兒所所長櫻井利彥提出刑事告訴。

對此，日本少子化對策擔當大臣小倉將信深感遺憾。他強調，托兒所最重要的，就是讓收托的幼童處於1個安全、無憂無慮的環境，希望靜岡縣與裾野市能多加關注。