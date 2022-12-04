伊朗民眾抗爭勝利？檢察總長：正解散宗教警察

伊朗22歲女子瑪莎（Mahsa Amini）今年9月在首都德黑蘭因未依規定整齊佩戴頭巾，被宗教警察逮捕，過程中疑遭暴力相向，在拘留所陷入昏迷，送醫後仍宣告不治，全國各地因此爆發示威。不過，英國BBC報導，伊朗檢察總長蒙塔茲瑞（Mohammad Jafar Montazeri）表示，宗教警察正在解散。但他的說法尚未有其他政府當局證實，如果屬實，將是伊朗政府一大讓步。

蒙塔茲瑞的評論是在4日一場活動所發表的。他在一場宗教集會上被問及，宗教警察是否被解散時表示：「宗教警察與司法無關，且已被廢除。」

蒙塔茲瑞3日曾說，「國會和司法部門都在研究」是否需要修改女子必須穿戴頭巾的法律。

伊朗宗教警察是歸內政部管轄，而非司法部門。然而，BBC指出，即使廢除宗教警察，也不代表實施數十年的法律會改變；如果宗教警察確實被解散，將是伊朗政府做出的讓步，但不能保證足以停止抗議。