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中俄深化軍事合作 美日聯訓轉向應對「兩面作戰」

聯合報／ 編譯茅毅／即時報導
美軍和日本航空自衛隊戰鬥機11月在日本九州上空聯合演習。法新社
美軍和日本航空自衛隊戰鬥機11月在日本九州上空聯合演習。法新社

針對中國向西太平洋擴張，日本此前持續強化其西南地區（即日本九州南部至沖繩一帶）的防禦。但鑒於中國和俄羅斯近年正在日本周邊加強軍事合作，「中俄聯手」已成為美日同盟嚴峻的新戰略課題，也使日本自衛隊與美軍的聯合演訓，正開始轉趨因應「兩正面（同時）有事」的「兩面作戰」。

日本「朝日新聞」4日報導，2019年7月，日方首次確認共軍及俄軍的轟炸機在日本四周進行聯合飛行訓練。此後則以每年1次的頻率，未曾間斷。除最初的轟炸機，亦曾見到共軍的戰鬥機與俄軍之偵察機伴飛。今年尚未結束，就已有兩次，分別是5月24日及11月30日。

該報引述日本政府相關人士報導，針對中俄軍機在11月30日的聯合飛行，俄國國防部在其社群網路服務（SNS，例如社群網站、即時通訊軟體和影音分享網站）發文指稱，當時中俄軍機曾首次在各自境內的機場降落。日方已確認相關內容確有其事。此外，中國國防部亦曾高調宣布，中俄兩軍按照雙方的年度軍事合作計畫，由兩國空軍在日本海、東海與西太平洋上空，實施例行性的聯合空中戰略巡航。

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