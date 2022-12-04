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塞梅魯火山噴發！火山灰高達1.5公里 印尼發布最高級警報

聯合報／ 編譯田思怡／即時報導
印尼東爪哇省塞梅魯火山（Mount Semeru）於當地時間4日早上發生大規模噴發。美聯社
印尼東爪哇省塞梅魯火山（Mount Semeru）於當地時間4日早上發生大規模噴發。美聯社

印尼東爪哇省塞梅魯火山（Mount Semeru）於當地時間4日早上發生大規模噴發，並引起日本監控引發海嘯的可能性。印尼火山地質減災中心(PVMBG)已將火山噴發警報從第三級提高到最高級第四級，當局已開始疏散居民。

印尼火山地質減災中心發言人表示，「提高到第四級意味已危及民眾聚居地，且火山活動升高」。當局開始疏散居民，並警告民眾不得在火山噴發地點的8公里內活動。

電視畫面顯示，火山噴發的火山灰衝向天際，日本氣象廳表示，火山灰高達1.5公里，氣象廳正在監控引發海嘯的可能性，若發生的話會從沖繩縣宮古島、八重山地區開始，但截至目前為止，引發海嘯的可能性很低。

塞梅魯火山位在爪哇島東部，爪哇島西部日前才發生一連串地震，一次規模5.6淺層地震造成300多人死亡。

印尼火山地質減災中心(PVMBG)已將塞梅魯火山噴發警報從第三級提高到最高級第四級，當局已開始疏散居民。路透
印尼火山地質減災中心(PVMBG)已將塞梅魯火山噴發警報從第三級提高到最高級第四級，當局已開始疏散居民。路透

印尼 海嘯

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