塞梅魯火山噴發！火山灰高達1.5公里 印尼發布最高級警報

印尼東爪哇省塞梅魯火山（Mount Semeru）於當地時間4日早上發生大規模噴發，並引起日本監控引發海嘯的可能性。印尼火山地質減災中心(PVMBG)已將火山噴發警報從第三級提高到最高級第四級，當局已開始疏散居民。

印尼火山地質減災中心發言人表示，「提高到第四級意味已危及民眾聚居地，且火山活動升高」。當局開始疏散居民，並警告民眾不得在火山噴發地點的8公里內活動。

電視畫面顯示，火山噴發的火山灰衝向天際，日本氣象廳表示，火山灰高達1.5公里，氣象廳正在監控引發海嘯的可能性，若發生的話會從沖繩縣宮古島、八重山地區開始，但截至目前為止，引發海嘯的可能性很低。