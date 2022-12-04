伊朗：經濟困境或驅使更多人加入抗議行列

從伊朗國家統計局公布的數據中，該國民眾的艱難經濟狀況可見一斑：在過去9個月裡，該國通貨膨脹率從35%攀升至將近50%，尤其是面粉、牛奶、雞蛋這些基本食品的價格，與去年同期相比上漲了50%到100%不等。面條和大米的價格已經漲到去年的三倍，而雞魚肉這類食品對於很多伊朗人來說早已經是吃不起的“奢侈品“。受到影響最多的是低收入階層，因為他們大多數沒有房產，還要支付日益攀升的房租。

伊朗政治學家齊巴卡拉姆（Sadegh Zibakalam）認為，糟糕的經濟狀況可能會引發新一輪的抗議浪潮。他在接受德國之聲采訪時指出：“伊朗目前的抗議和罷工活動都是政治性的。參加抗議的大多數是向往自由的年輕人。然而政府最擔心的是其他社會階層加入到這些抗議行列中去，比如那些生活在大城市邊緣貧民區、生活前景黯淡的人群。“

“如此執拗地統治一個國家是行不通的”

齊巴拉卡拇是伊朗目前為數不多的尚能接受外媒記者采訪的專家之一。71歲的他也曾多次被當局傳喚。“我希望能有人勇敢地告訴宗教領袖，如此執拗地統治一個國家是行不通的。“他認為，當局者希望結束抗議，但是他們卻沒有一個致力於解決問題的長期發展戰略，對於民眾的不滿也無法給出一個像樣的答案。

政府雖然在短期內出台了一些措施，包括給一部分職員和退休人員提高工資和養老金，希望至少可以爭取到一部分民眾的支持。首先漲工資的將是安全力量，根據10月底議會通過的方案，安全人員的薪資將會上調20%左右。而從2023年3月起，所有國家公務員的工資也將提高至少29%。然而漲工資的錢從哪裡來，政府方面並沒有明確的說明。

經濟困局無解

伊朗最重要的收入來源就是石油出口，然而美國的制裁仍在繼續。只有圍繞伊朗核協議的爭議得到解決，這一局面才有望得到改觀。然而相關談判已經停滯數月，瀕臨失敗。此外，伊朗石油原本的幾個大買主——比如印度和中國近來從俄羅斯采購的石油更多。

根據伊朗官方統計，該國一共有將近350萬人在公共機構供職，即使這些人在漲工資之後生活狀況得到了改善，伊朗大多數民眾還是面臨經濟上的困境。根據上周一個黑客組織曝光的一份官方報告文件，七成的民眾都不相信伊朗經濟狀況會有所改善。

該黑客組織此前攻擊了親伊朗革命衛隊的法斯通訊社，獲取的文件中還包括革命衛隊一名指揮官和該通訊社工作人員的會談紀要。根據曝光的文件，這名指揮官向法斯通訊社指示，應該減少對抗議活動的報道，更多關注政府具有積極意義的決策。

27歲的艾哈邁德（化名）表示自己和很多伊朗人一樣，都不再閱讀法斯通訊社的新聞報道。他在德黑蘭商業區的一家布料店打工，也曾經參加過罷工行動。他對德國之聲記者表示，在11月中旬，很多商鋪都為了聲援抗議者而關門數日。活動人士也不斷發起罷工呼籲。“人們的購買力明顯下降，好多人現在只買最基本的必需品。”

政治學者齊巴卡拉姆認為，罷工行動擴大到工業領域的可能性是很大的：“人們需要看到未來前景，而他們的不滿情緒並未得到重視。我不確定，當權者究竟有沒有能夠改善現狀的計劃。”

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