澳大利亞議員組團訪台 澳總理：非政府訪問、不清楚目的

澳大利亞跨黨派6名國會議員將於周日（12月4日）組團前往台灣進行為期5天的訪問。

據《澳大利亞周末報》報道，這次訪問是為了表達對亞太地區和平的期許。此次訪問團員之一的保守黨議員布霍爾茨（Scott Buchholz）表示：「我們與台灣是朋友，並不意味著我們不能與中國成為朋友。」據該報報導，代表團將與台灣總統蔡英文和外交部長吳釗燮會面。

該報也提到，這次的出訪計劃是保密的，以避免中國駐澳大利亞的外交官要求取消行程。此行預計討論的議題包含安全、貿易、農業及原住民事務。

中央社報導，出訪議員名單包括了澳洲前副總理、前國家黨領袖喬伊斯（Barnaby Joyce）。另外還有2位執政黨工黨國會議員史旺森（Meryl Swanson）及蔻克（Libby Coker）也將同行。

澳大利亞外交和貿易部的一位發言人表示，在新冠疫情發生前，澳大利亞的政治家經常前往台灣，三年後能再次進行這樣的訪問「代表著恢復疫情前的交流」。

澳總理：並非政府訪問、不清楚目的

澳大利亞總理阿爾巴尼斯強調，議員們的旅行「並非政府訪問」，此類「後座議員」（指未擔任政府職位的議員）對台灣的訪問已經行之有年。阿爾巴尼斯向媒體表示，他不會參與此次訪問，也不清楚此行的目的是什麼。

這次訪問正逢，阿爾巴尼斯周六重申了該國兩黨對「一個中國」政策的支持，即將北京政府視為中國唯一的合法政權。

中國國家主席習近平和阿爾巴尼斯曾在上個月於印尼舉行的20國集團峰會期間見面。雙方談及應改善緊張關系，習近平也在會後表示，需「總結經驗教訓，探討如何推動兩國關系重回正確軌道並可持續地向前發展」。

來自北京的壓力

中國官方經常將西方國家派代表團訪問台灣的舉動稱為對「中國內部事務的干涉」，因為北京將台灣視為其領土。習近平在今年十月的二十大期間曾表示，對台灣「決不承諾放棄使用武力」。

今年8月北京為了抗議美國國會眾議長佩洛西訪問台北，而在台灣周邊海域舉行大規模軍事演習時，兩岸間的緊張局勢達到了新的高度。

（綜合報導）

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