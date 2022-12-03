芬蘭總理：歐洲不夠強大對抗俄羅斯 沒了美國就會陷入麻煩

芬蘭總理馬林（Sanna Marin）表示，歐洲不夠強大，無法獨自抵禦俄羅斯隊烏克蘭的入侵，因此必須仰賴美國的支持。

馬林在訪問澳洲期間表示，歐洲在防禦上必須加強。「我必須非常誠實，殘酷地告訴你事實，歐洲現在不夠強大。沒有美國，我們就會陷入麻煩。」強調要給予烏克蘭一切所需東西讓該國打勝仗，而美國在供應烏克蘭武器、財政及人道支援上扮演關鍵角色。

馬林補充說，歐洲在國防上，需要建設自身能力，確保可以應對不同情況。並提到， 波羅的海三國與波蘭早已敦促歐盟對俄羅斯總統普亭採取更強硬立場，但歐洲一直嘗試與莫斯科建立經濟聯繫，試圖以此避免戰爭，而這方法已被證明是完全錯誤，俄方對經濟聯繫或制裁毫不在乎，認為應該聽取波羅的海及波蘭等國家的意見。