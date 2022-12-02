有那麼嚴重嗎？學者2022紛紛出書拋末日預言

套句時下流行新詞，這是個「多重危機」（polycrisis）時代，經濟繁榮遭遇來自四面八方的威脅，甚至連地球文明都顯得岌岌可危。學者專家發表各種「末日預言」，2022年紛紛出書論述這個主題，形成末日預言滿天飛的景象。

英國金融史學家錢思樂（Edward Chancellor）在路透熱點透視專欄撰文說，「世界末日」說法由來已久，早在近5,000年前的一塊亞述泥板上就刻有一段話，大意是：「近來我們的地球日益墮落：賄賂和貪腐是常有之事，子女不再順從父母，人人都想寫書，世界末日顯然正在迫近。」

以這段話描述今日現況，似乎仍很貼切。

「末日說」顯然又再盛行起來。前美國財政部長桑默斯（Larry Summers）就說，這世界正面臨他所見過「最錯綜複雜、五花八門、又互相牽扯的重重挑戰」。

紐約大學教授羅比尼（Nouriel Roubini）出版新書《大威脅》（Megathreats），探討未來經濟面臨的十大衝擊，從債務危機到人類將來恐淪為機器人的奴隸。書中可見一些誇張的描述，例如世界面對「所有債務危機之母」、另一波大蕭條山雨欲來等。難怪他有「末日博士」的稱號。

經濟史學家圖澤（Adam Tooze）也在一系列部落格文章中談到全球面臨的多重危機，強調必須理解「危機邏輯」，以及當前危及穩定的種種威脅之間有何「系統性相互關係」。

錢思樂本人也貢獻了一本危機著作，《時間的代價》（The Price of Time），指出2008年全球金融海嘯後，多年來央行把利率維持在超低水準，以至於眾多資產價格泡沫脹大，政府、企業和消費者債台高築，資本普遍配置不當，風險則承擔過度。這導致系統性的脆弱，使央行如今想讓利率重返歷史常態水準、同時避免經濟體系崩潰的任務，變得異常的艱鉅。

地緣政治策略家柴漢（Peter Zeihan）把新書命名為《世界末日才剛開始》（The End of the World is Just the Beginning）。書中指出，從德國到中國大陸，許多國家都面臨「無法克服」的人口萎縮挑戰，將嚴重考驗「經濟大餅只會愈做愈大」的假設。他預言諸多危機，其中最憂慮全球糧食供應短缺，恐導致數十億人挨餓。這些問題可能激起社會動盪和政府垮台。從金融角度觀之，更多國家將變得像阿根廷；從政治角度來看，會變得像巴基斯坦。

另一大威脅是「全球化」的瓦解。柴漢指出，美國對維護全球貿易路線已變得興趣缺缺。美國勢力已從波斯灣地區撤退，伊朗和沙烏地阿拉伯更可能起衝突；俄羅斯可能鍥而不捨攻打烏克蘭，即使俄烏戰結束，俄國總統普亭基於防禦理由，將轉而侵略波羅的海三小國和波蘭。柴漢預言，俄羅斯向北約（NATO）宣戰無可避免。

美國的全球霸權遭中國大陸威脅，則是億萬富豪暨橋水避險基金創辦人達里歐（Ray Dalio）新書《變動中的世界秩序》（The Changing World Order）的主題。書中檢視歷史上舊強權讓位給新崛起強國的往例，做出一個結論：強權國家江河日下的徵候是，債務累積過度、喪失競爭力、不平等和內鬥惡化。而全球強權式微之時，通常也伴隨著因新秀奮起爭霸而起的外部紛爭。難怪評論家憂慮北京對台灣的意圖。達里歐說，當強權的顛峰期過去了，統治者一律轉向印鈔機。

面對這些「多重危機」的預言，投資人該怎麼看？錢思樂建議，投資人應保持頭腦冷靜。

人口挑戰並非「無法克服」。人口萎縮，消費量也會隨之降低，需要的勞工和資本也會減少。日本過去數十年來遭遇勞動力萎縮的問題，仍應付得來。

中國大陸短期內超越美國，也不是無可避免的結局。根據柴漢的分析，美國的人口結構較佳，而且能源和糧食都能自給自足。相較下，中國大陸的原物料大多仰賴進口。美國也許負債太多、內鬥不休、而且太傾向印鈔票，但中國大陸近年來的債務和貨幣供給增加得更快。最近因抗議北京清零防疫封控而興起的「白紙運動」，顯示中國大陸絕不是社會祥和的楷模。

至於加拿大科學家史密爾（Vaclav Smil）新書《這個世界運作的真相》（How the World Really Works）提出的問題，即現代文明要戒掉化石燃料困難重重，錢思樂表示，我們只能祈禱，人類再次發揮創造力讓綠能轉型成功，以拯救地球文明。

無庸置疑，投資人面對的是艱困時局。美國股市泡沫洩氣至今還沒洩完，世界各地公債殖利率落後通膨率，全球房地產市場正遭受利率升高打擊，通膨也尚未控制下來。不過，錢思樂提醒投資人：「最佳投資機會總是在危機時刻出現。」預言世界末日會在西元前2800年降臨的那個亞述人，顯然錯了。人類存活至今，人人仍想寫書，不論那是好是壞。