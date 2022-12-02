哈利梅根之子亞契新正面照曝光 容貌神似父親兒時

英國哈利王子（Prince Harry）與妻子梅根（Meghan Markle）的長子亞契（Archie）在2019年5月出生後，一直少有露面。梅根同朋友視像通話截圖11月30日流出，當時她正手抱亞契，是亞契罕有再出鏡及正面望向鏡頭，容貌神似父親哈利。

英媒30日報道，賓夕法尼亞大學（University of Pennsylvania）研究員哈里斯教授（Professor Duchess Harris）當日在Twitter上傳一張視像通話截圖，當中梅根正手抱亞契，同母親拉格蘭（Doria Ragland）與民主黨全國委員會（DNC）前主席布拉齊爾（Donna Brazile）及諮詢機構Full Circle Strategies創辦人伊迪（Jotaka Eaddy）通話，亞契出現在鏡頭前。

報導指通話發生在幾星期前。截圖中的眾人顯得相當輕鬆自在，亞契則耐心地坐在母親大腿上，旁聽眾人對話。雖然圖片略嫌模糊，但可見亞契輪廓正逐漸成形，與父親哈利王子兒時甚為相似。

除了出生不久時的數張照片，之後亞契曾在一張哈利一家四口的合照亮相，但當時只捕捉到他的側面，這次則是亞契脫離嬰兒時期後的罕有正面照，不過圖片在上傳不久後已刪除。

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文章授權轉載自《香港01》