快訊

批鄭文燦未回應「找槍手」疑雲 游智彬揪1句話狠酸：根本在罵林智堅

世足運彩／葡萄牙求勝志在分組制霸兼復仇 推對南韓不讓分勝

500趴2022／首日2萬人到場 周末RAW、朧粵獨家出攤

哈利梅根之子亞契新正面照曝光 容貌神似父親兒時

香港01／ 張顥庭
賓夕法尼亞大學研究員哈里斯教授（Professor Duchess Harris）11月30日在Twitter上傳一張視像通話截圖，當中梅根正手抱阿奇，同母親拉格蘭（Doria Ragland）與友人通話，阿奇望向鏡頭（Twitter）
賓夕法尼亞大學研究員哈里斯教授（Professor Duchess Harris）11月30日在Twitter上傳一張視像通話截圖，當中梅根正手抱阿奇，同母親拉格蘭（Doria Ragland）與友人通話，阿奇望向鏡頭（Twitter）

英國哈利王子（Prince Harry）與妻子梅根（Meghan Markle）的長子亞契（Archie）在2019年5月出生後，一直少有露面。梅根同朋友視像通話截圖11月30日流出，當時她正手抱亞契，是亞契罕有再出鏡及正面望向鏡頭，容貌神似父親哈利。

英媒30日報道，賓夕法尼亞大學（University of Pennsylvania）研究員哈里斯教授（Professor Duchess Harris）當日在Twitter上傳一張視像通話截圖，當中梅根正手抱亞契，同母親拉格蘭（Doria Ragland）與民主黨全國委員會（DNC）前主席布拉齊爾（Donna Brazile）及諮詢機構Full Circle Strategies創辦人伊迪（Jotaka Eaddy）通話，亞契出現在鏡頭前。

報導指通話發生在幾星期前。截圖中的眾人顯得相當輕鬆自在，亞契則耐心地坐在母親大腿上，旁聽眾人對話。雖然圖片略嫌模糊，但可見亞契輪廓正逐漸成形，與父親哈利王子兒時甚為相似。

除了出生不久時的數張照片，之後亞契曾在一張哈利一家四口的合照亮相，但當時只捕捉到他的側面，這次則是亞契脫離嬰兒時期後的罕有正面照，不過圖片在上傳不久後已刪除。

延伸閱讀：

哈利梅根愛女莉莉貝特萌照曝光 媽媽「舉高高」寶寶燦笑融化網民

哈利梅根Netflix紀錄片預告片 女方多次落淚 被指挑釁英國王室

文章授權轉載自《香港01》

梅根 日本 福岡

相關新聞

台灣在太平島周邊海域軍演 越南怨「嚴重侵犯主權」要求停止

彭博資訊2日報導，越南政府發布消息，要求台灣取消在南沙群島太平島附近水域進行「非法」軍事演習，越方強烈反對。

哈利梅根紀錄片預告選在威凱訪美時發布 王室內部人士批「宣戰」

英國哈利王子與妻子梅根的新Netflix紀錄片《哈利王子與梅根》（Harry & Meghan）1日發布了正式前導預告，...

強化台國防 美國會擬援近3100億

彭博資訊引述一名知情的美國國會助理報導，鑒於台海緊張及中國大陸對台威脅加劇，為強化台灣國防，美國國會議員準備挹注台灣多達...

有能力單挑俄國？ 芬蘭總理「極度誠實」：歐洲還不夠強大

芬蘭總理馬林（Sanna Marin）今天「極度誠實地」評估歐洲在俄烏開戰後的應對能力，直言不諱「我們還不夠強大」，無法...

美法聯合聲明：應對北京挑戰 重申台海和平穩定重要性

美國總統拜登1日接待來國是訪問的法國總統馬克宏（Emmanuel Macron），稍早舉行雙邊會談並發布聯合聲明，聲明中...

西班牙出現第5件郵包炸彈 總理和國防部都收到

西班牙拆彈專家今天拆解第5件郵包炸彈。在包括總理桑傑士辦公室等諸多備受矚目目標接獲藏有爆裂物郵件後，當局對公共建築加強安...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。