普亭與德總理通話為攻烏基礎設施辯護：被迫且不可避免

克里姆林宮表示，俄國總統普亭2日在跟德國總理蕭茲通話時表示，對烏克蘭基礎設施的攻擊是「不可避免的」，並指責西方推行「破壞性」政策。這是普亭與蕭茲自9月中以來首次通話。

克宮在一份聲明中說：「人們注意到，長期以來，俄國武裝部隊一直避免以精準飛彈攻擊烏國境內某些目標，但現在這些舉措，已成為對基輔對俄民用基礎設施挑釁攻擊的一種被迫且不可避免的回應。」

最近幾周，俄國攻擊烏克蘭的電網，造成數百萬人在冬天來臨之際處於寒冷與黑暗之中。

聲明中還批評包括德國在內西方國家的破壞性路線，因這些國家軍援基輔提並正在訓練烏軍。

普亭還表示，西方對烏克蘭的「政治與財政支持」，導致基輔完全拒絕談判的任何想法。