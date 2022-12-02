日本足球國家隊球衣為何都藍色？其實也用過這一色

暱稱「藍武士」（Samurai Blue）的日本足球國家代表隊，長年來都是披著藍色戰袍。但相對於排球、棒球等其他運動國家隊大多採用代表日本國旗顏色的紅色球衣，為何足球會選擇藍色作為球衣主色呢？

每日新聞報導，日本1930年第一次透過全國選拔選出足球國家隊時，就選擇藍色作為球衣主色，當時挑選的是淡藍色，但選擇這個顏色的理由眾說紛紜。

一說是因為當時球員多數出自東京帝國大學（現在的東京大學），所以效仿該校的球衣顏色；另一個說法則是藍色代表圍繞著日本國土的大海。但這兩種說法都並未記載在現在留下的資料裡，日本足協相關人士也說不確定確切原因。

不過，事實上，日本足球國家隊也曾經在1988至1991年橫山兼三擔任教練期間採用過紅色球衣，效仿其他世界列強，以國旗色作為球衣主色。但由於當時換上該球衣的日本國家隊表現極差，在1990年世足賽的亞洲預賽第一輪就慘遭淘汰，所以又將球衣顏色換回了藍色。

除了這些歷史因素外，日本選擇藍色球衣的另一種說法是為了避免與其他許多選擇紅色球衣的亞洲球隊混淆，例如南韓和中國。