印尼總統佐科威：台灣、南韓的經濟發展模式值得效法

印尼總統佐科威說，印尼不會遵循純粹的開放經濟模式，這種模式數十年來拖累了拉丁美洲國家的經濟發展，他說，台灣和南韓展現出世界必須仰賴他們的優勢，印尼應汲取台韓經驗，「讓其他國家依賴我們」。

佐科威2日在雅加達的企業論壇上表示，多數的亞洲工業化國家另闢蹊徑，成為高所得國家，他希望印尼也能效法。他說，台灣發展半導體產業卓然有成，南韓也聚焦於數位硬體設備，「他們專心致志，具備謀略和競爭力，這是值得我們仿效的體系」。

印尼是全球最大的鎳和棕櫚油生產國，已力拚原物料產業的轉型，以在價值鏈中升級，並降低對原物料的依賴。佐科威說，拉丁美洲地區就選擇了錯誤的道路，「在過了逾50年、60年、70年後，他們仍為開發中國家」，未能發展成已開發國家。相較下，台灣和南韓短時間內就成為高所得國家。

佐科威說，印尼不希望成為封閉的經濟體，但完全開放意味著仰賴低價值產品的出口。