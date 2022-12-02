塑膠需求復甦緩慢 亞洲煉油廠受打擊

分析師認為，塑膠需求可能要再過一年才會恢復。塑膠需求持續疲軟，對相關獲利已降到多年來低點的石化公司來說，尤其是亞洲主要煉油廠，形同雪上加霜。

彭博資訊報導，研究機構Rystad Energy石油交易部門主管薩德夫（Mukesh Sadev）表示，在2023年底前，塑膠消耗量可能都不會回到2021年第4季站上的高峰，而運輸燃料則會較早回升到新冠疫情爆發前的水準。

在俄烏戰爭爆發後，貿易一度受擾，但隨著俄羅斯日益增加供應原料給亞洲，對塑膠生產商來說，這不再是他們擔憂的事項。現在的問題是，他們正日益感受到中國大陸經濟趨緩、全球經濟衰退風險加深的壓力。

中國大陸占全球約40%的石化產品需求。而市場正密切關注大陸鬆綁防疫清零管制措施、重啟經濟的情況。北京當局近來宣布將提高老年人的新冠疫苗接種率。

但Wood Mackenzie石化產品首席分析師凱莉．崔（音譯，Kelly Cui）仍認為，「塑膠需求料將維持不振」。她說，多家石化加工業者鑒於收入疲軟，已排定在明年上半年進行歲修。

在做為全球塑膠消費中心的亞洲，儘管從俄國進口的便宜生產原料有所增加，但生產用於製造塑膠的化合物獲利卻大幅縮減。標普全球普氏數據顯示，今年將石腦油裂解為乙烯（塑膠關鍵組成成分）的平均獲利為每公噸235美元左右，遠低於去年的399美元。

這對煉油廠來說是個壞消息，畢竟他們日益傾向在運輸燃料之外，也生產石化產品。隆眾資讯（OilCem）上周報告顯示，截至11月24日當周，盛虹集團和榮盛石化公司等大陸石化加工業者，產能利用率為64%，低於全國平均的73%。

另一方面，歐洲的情況也不好。Energy Aspects天然氣液體部門主管哈特克（Samantha Hartke）指出，較高的天然氣價格，正推升業者的營運成本，同時俄國石腦油的短缺，已擠壓業者的獲利。