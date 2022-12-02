罕見公開傷亡人數！ 澤倫斯基顧問：逾1萬3000名士兵陣亡

烏克蘭一名高階官員說，烏俄戰爭開打以來，已有多達1萬3000名烏克蘭士兵喪命。

BBC報導，烏克蘭總統澤倫斯基的顧問波多利雅科（Mykhailo Podolyak）說，有1萬至1萬3000名士兵陣亡。烏克蘭顯少透露傷亡數字，波多利雅科的說法也未得到烏軍證實，他6月時曾表示，每天有100到200名烏克蘭士兵死亡。

波多利雅科接受烏克蘭電視台第24頻道採訪時表示，基輔正在公開談論罹難者人數，「我們參謀總部官方估計，死亡人數從1萬至1萬2500人到1萬3000人不等」。並補充說，平民死亡人數可能很多。截至6月中旬，BBC已確認約有3600名平民罹難。

BBC在俄羅斯的服務部證實，自2月24日俄羅斯入侵烏克蘭以來，至少有9311名各級俄羅斯士兵喪生，而確切的死亡人數可能超過 1萬8600 人。