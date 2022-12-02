哈利梅根紀錄片預告選在威凱訪美時發布 王室內部人士批「宣戰」

英國哈利王子與妻子梅根的新Netflix紀錄片《哈利王子與梅根》（Harry & Meghan）1日發布了正式前導預告，每日郵報王室編輯英格利許（Rebecca English）引述消息人士說法指出，此舉被王室視為「宣戰」（A declaration of war）。

根據報導，《哈利王子與梅根》的一分鐘長正式前導預告強烈暗示，哈利梅根將正視兩人跟王室高層迎頭對撞的相關流言蜚語。如哈利說，「沒人知道檯面下發生的事」。梅根則稱，「關係如此重大的時候，也要聽聽我們的說詞才合理吧？」

英格利許寫到，這隻宣傳預告影像選在威廉王儲及凱特王妃高調訪美的第二天上網，將任何哈利梅根宣布他們跟王室激戰停火的希望一掃而空，王室內部人士對此的反應則是恐懼與越來越多的憤怒感。

多位消息人士據報表示，預告影像透露的訊息確鑿無疑。其中一人說，「我想不出怎麼有人可以將此視為宣戰以外的任何東西」。另外一人則稱宮廷職員並未忽視預告片發布的時機，並指「這一切都不是意外」。