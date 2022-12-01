史上最高 日本2023至2027年國防預算擬破40兆日圓

日本政府12月1日告知執政的自民黨，自2023年度至2027年度這5年的國防預算總額，共將編列創新高的逾40兆日圓（約新台幣9兆1000億元）。該金額比日本現行的中期防衛力整備計畫總額27兆4700億日圓（約新台幣6兆3000億元），還高約50％，其中將用於引進旨在強化嚇阻力的長程飛彈等武器。

日本防衛省希望總額達到43兆日圓（約新台幣9兆8000億元），將和財務省及執政黨，協調敲定最終金額。如此增幅反映出首相岸田文雄「從根本上加強防衛能力」的主張，用途之一即為確保日本擁有攻擊敵方飛彈發射據點（或敵方基地）的「反擊能力」。為此，將研究採購延長射程的日本國造飛彈和美國製「戰斧」（Tomahawk）巡弋飛彈。

這些預算還將用於增加自衛隊的彈藥庫存，強化自衛隊戰鬥機及艦艇的出勤率等「續戰能力」，也將大舉挹注太空與網路等領域。岸田11月28日指示，2027年度防衛預算將達國內生產毛額（GDP）的2％。若以日本目前的GDP計算，2％相當於11兆日圓（約新台幣2兆5000億元）。