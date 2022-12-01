販賣水牛所得遭竊的疑雲 竟可能導致南非總統下台

南非總統拉瑪佛沙可能遭到彈劾，原因是其狩獵農場所爆發的一起「農場門」。政局動盪拖累南非股、匯市這兩天大幅下挫，尤其是美元對其他貨幣儘管普遍走軟，蘭德兌美元1日仍一度跌逾3%。

拉瑪佛沙被指控隱匿一樁在2020年所發生的竊案，據悉竊賊從拉瑪佛沙在北部林波波省的農場，竊取逾400萬美元現金，然後該名竊賊被非法拘禁和審問，而拉瑪佛沙還賄絡竊賊保密。

在南非持有金額如此龐大的美元，觸犯了當地的外匯控管法律。前南非情報首長佛雷瑟說，這筆錢可能是洗錢或貪污的所得。

拉瑪佛沙則證實有竊案發生，但被竊走的錢數目沒有那麼多，他也否認嘗試隱匿這起事件。他說，他藏在屋內沙發坐墊下約58萬美元的現金被竊走，而這筆錢是販賣水牛的所得。

南非議會的獨立委員會11月30日表示，拉瑪佛沙可能違反了反貪污法，應該就是否需遭彈劾接受議員的進一步調查。拉瑪佛沙所屬的政黨非洲民族議會（ANC），也將在1日討論拉瑪佛沙的去向。這樁「農場門」疑雲，可能損害拉瑪佛沙代表ANC競選連任的機會。