馬克宏將見拜登 批美國補貼或「分裂西方」

法國總統馬克宏目前正在美國展開國是訪問，預計週四（12月1日）與美國總統拜登正式會晤。

美東時間1日上午，馬克宏預計在白宮橢圓形辦公室與拜登會談，隨後兩人將舉行聯合新聞發布會。晚間，馬克宏將接受拜登的國宴款待。這是拜登上任以來，首次有外國元首到訪美國進行國是訪問並受國宴款待，足以表明馬克宏在華盛頓的重要性，然而歐美貿易齟齬卻同時烏雲罩頂。外界關注，馬克宏此行將如何向拜登提出法國和歐洲對《通膨削減法案》（IRA）補貼的擔憂。

今年8月，美國國會通過《通膨削減法案》，這是一項總價值高達4300億美元的法案，內容涵蓋稅收、清潔能源、醫療等領域，為美國製造的產品提供大量補貼，以期解決氣候危機。然而該法案被歐洲視為一項「不公平」的法案，尤其當前歐洲仍受制於俄烏戰爭帶來的後續震盪，這可能對歐洲經濟再次造成嚴重打擊。

正式會晤前夕，馬克宏30日在與美國立法者舉行的一場會議上，尖銳批評《通膨削減法案》。一名不願透露姓名的與會者告訴路透社，馬克宏在該場會議上說，這項法案對歐洲企業「極具侵略性」。

馬克宏表示，烏克蘭戰爭為歐洲帶來的成本遠比美國高得多，如果該法案的補貼抽走了新的投資，歐洲有可能因此被甩在後頭。

「這個選擇......是將使西方分裂的選擇。」馬克宏表示，該法案「在美國和歐洲之間造成了如此大的差異，許多在那些（在美）公司工作的人，他們會想：『我們不要再在大西洋的另一邊進行投資了。』」

對此，白宮發言人讓－皮埃爾（Karine Jean-Pierre）在被問及歐洲的關切時表示，該法案「為歐洲企業帶來了重大機遇，也為歐盟的能源安全帶來了好處。」目前沒有跡象表明，拜登可能對此做出讓步。

歐洲焦慮

除了法國，《通膨削減法案》也引發德國不滿。德國經濟部長哈貝克29日曾表示，由於擔心美國的補貼政策未來可能摧毀歐洲企業，歐盟正在緊急制定計劃以支撐其核心產業。

哈貝克表示，他正在與布魯塞爾的官員和巴黎的盟友「密切合作」，以制定措施，其中可能包括要求歐洲製造商使用本土產品或技術，使他們有資格獲得歐盟國家補貼。

美國媒體Politico報導，這將是一項有爭議的舉措，違背了傳統的自由貿易規則手冊，但在柏林、巴黎和布魯塞爾，這種激進的干預措施越來越被認為是必要的，以避免拜登的稅收和補貼政策以及歐洲能源價格上漲，進一步導致高價值投資從歐洲大量流向美國。

同時，哈貝克還強調了及時應對的必要性，他表示，歐盟對美國改革的回應應該包括「更精確的資助計劃」和「更快的決策」。

俄烏議題

除了提出歐洲對於《通膨削減法案》的疑慮，馬克宏此行與拜登會晤也預料將談論俄羅斯對烏克蘭的入侵。路透社報導，兩位領導人都正在尋求加強對烏克蘭軍隊的支持。

馬克宏訪問之際，北約各國部長正在布加勒斯特舉行會議，並承諾向烏克蘭提供更多援助，以幫助抵禦俄羅斯在冬季來臨時對烏克蘭能源基礎設施的攻擊。

美國國務卿布林肯表示，美國和法國是北約的創始成員國，北約也正在討論如何應對中國的軍事集結及其與俄羅斯的合作所帶來的挑戰。不過，馬克宏曾表示，中國不應成為北約的重點。

（路透社、美聯社、Politico）

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