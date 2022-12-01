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問非裔女賓「實際上來自」何處 威廉王儲教母道歉、辭榮譽職

聯合報／ 編譯周辰陽／即時報導
英國已故女王伊麗莎白二世的女侍臣、現任王儲威廉的教母賀希夫人（右）日前出席卡蜜拉王后主持的一場招待會時，竟反覆質問一位非裔女賓「實際上來自」何處，讓對方感覺到受創與遭侵害。資料照片。美聯社
英國已故女王伊麗莎白二世的女侍臣、現任王儲威廉的教母賀希夫人（右）日前出席卡蜜拉王后主持的一場招待會時，竟反覆質問一位非裔女賓「實際上來自」何處，讓對方感覺到受創與遭侵害。資料照片。美聯社

衛報11月30日報導，英國已故女王伊麗莎白二世的女侍臣（Lady-in-waiting）、現任王儲威廉的教母賀希夫人（Lady Susan Hussey）日前出席卡蜜拉王后主持的一場招待會時，竟反覆質問一位非裔女賓「實際上來自」（really came from）何處，讓對方感覺到受創與遭侵害。賀希隨後為此表達歉意，並且辭去了職務。

根據報導，這起事件發生在29日一場針對婦女與女孩暴力的招待會。慈善機構「Sistah Space」的創辦人富拉尼（Ngozi Fulani）宣稱自己抵達10分鐘後，賀希就走了過來，撥開她的頭髮以看到她的名牌。儘管稱富拉尼告知自己是英國國民，但賀希仍不斷就她的「民族」（people）來自何處提出質疑。

富拉尼將雙方的部分對話製成圖片放上「Sistah Space」的推特，並指她跟賀希的對話獲得了另外兩位女賓的見證，分別是本身就是混血的女性平等黨（Women’s Equality party）領導人李德（Mandu Reid）跟另一位慈善機構的非裔女性代表。

今年83歲的賀希是英國廣播公司（BBC）董事會前主席賀希爵士（Sir Marmaduke Hussey）遺孀，擔任伊麗莎白二世的女侍臣超過60年，也是查理三世國王的密友，最近獲任命為宮廷仕女（Lady of the Household），負責協助白金漢宮的活動，女兒布魯克（Lady Katherine Brooke）則在幾天前才被任命為王后伴臣（Queen’s Companion）。

對此，威廉王儲的發言人指出，賀希的發言不可接受以及「種族主義在我們的社會沒有立足之地」，白金漢宮則描述此事為「不可接受與深為遺憾」。賀席則對造成的傷害提出了「深切歉意」，並且辭去自己的榮譽職務、立即生效。

推特連結

英國 伊麗莎白二世 王儲

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