俄中戰略轟炸機 在西太平洋上空聯合巡邏

俄羅斯和中國的戰略轟炸機周三（11月30日）在西太平洋上空進行了聯合巡邏，顯示出兩國之間軍事合作日益密切。

俄羅斯國防部說，俄羅斯空軍的圖-95轟炸機和中國的H-6K轟炸機在8小時的巡邏任務中飛越了日本海和東中國海。

俄羅斯國防部在一份聲明中說，俄羅斯飛機在歷史上首次在聯合空中巡邏中完成在中國機場的降落，而中國飛機則完成了在俄羅斯機場的降落。聲明稱，俄中聯合巡邏並不針對任何其他國家。

這是中俄一系列聯合演習之後進行的最新演習，旨在展示莫斯科和北京之間日益緊密的軍事合作。與此同時，兩國都和美國的關系日益緊張。

9月，北京派出2000多名士兵以及300多輛軍車、21架戰機和3艘軍艦，參加了與俄羅斯舉行的全面聯合演習。這是中國首次從海陸空三軍派出部隊參加俄羅斯演習，標志著中俄軍事合作和互信程度的深化。

自俄羅斯總統普京於2月24日派軍隊入侵烏克蘭以來，莫斯科和北京之間的防務合作日益加強。中國堅持拒絕批評俄羅斯的侵略，指責美國和北約挑釁莫斯科，並抨擊對莫斯科實施的懲罰性制裁。

在美國眾議院議長佩洛西訪問台灣後，美中關系趨緊，俄羅斯也強烈支持中國。

另據韓聯社報道，8架中俄軍機陸續闖入韓國南部和東部的防空識別區（KADIZ），韓軍戰鬥機緊急出動伴飛。韓軍通過軍用直通電話提出警告後，中方回答正在進行正常演習。韓軍在中俄軍機進入防識區之前就出動F-15K等多架空軍戰機，采取戰術措施加以應對。今年5月也曾有6架中俄軍機飛入韓國防識區。

（美聯社、韓聯社）

© 2022年德國之聲版權聲明：本文所有內容受到著作權法保護，如無德國之聲特別授權，不得擅自使用。任何不當行為都將導致追償，並受到刑事追究。

【 本文章由德國之聲授權提供】