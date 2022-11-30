中俄戰機多次飛入「南韓航空識別區」！南韓戰機緊急升空

南韓軍方今天（30日）表示，2架中國戰機與6架俄羅斯戰機今天在未經告知的情況下，飛越南韓航空識別區（KADIZ），但未侵犯南韓領空。對此，南韓空軍出動戰機監控。

韓聯社報導，南韓聯合參謀本部表示，中國2架轟-6轟炸機於南韓當地時間30日上午5時48分從離於島西北方126公里處進入南韓防空識別區，並於6時13分離開識別區，直到6時44分又從慶尚北道浦項市東北方進入識別區，最後才往北飛，於7時7分離開識別區。

直到中午12時18分，2架中國轟-6轟炸機又與4架俄羅斯軍機（4架TU-95轟炸機、2架SU-35戰鬥機）從鬱陵島東北方200公里處進入南韓防空識別區，直到12時36分離開識別區。

觀察人士說，中俄似乎在進行聯合空中軍演。根據南韓聯合參謀本部，包括F-15K戰機的南韓軍機升空部署為了應對潛在的意外狀況，強調中俄軍機並未侵犯南韓領空。防空識別區是單方面所劃定的空域，以利軍方迅速定位管制，區域範圍通常大於領空。