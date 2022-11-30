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法貨櫃輪巨擘達飛海運的背後家族 分30億美元股利

經濟日報／ 編譯季晶晶／綜合外電
法貨櫃輪巨擘達飛海運的股東今年收到30億美元股利。美聯社
法貨櫃輪巨擘達飛海運的股東今年收到30億美元股利。美聯社

根據法國達飛海運（CMA CGM）截至9月底的財報，這家全球第三大貨櫃船商的股東，包括創辦人之子的達飛總經理Rodolphe Saade及其家族在內，今年收到30億美元現金股利，因航運業榮景使2021年和今年上半年獲利飆到前所未見的水準。

達飛海運的股權集中：Saade家族透過Merit France控股公司持有73%股權，土耳其家族經營的Yidirim控股公司持有24%，另外3%握在法國政府基金BPIfrance手上。

有一些法國議員呼籲對達飛海運課徵暴利稅。Saade回應說，已將現金股利的上限設為獲利的10%，90%會用於業務再投資。該公司也宣布降低法國運價，並花錢推動環保項目。

根據彭博億萬富豪指數，Saade家族的資產高達160億美元。

法國 土耳其 議員

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