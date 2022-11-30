法貨櫃輪巨擘達飛海運的背後家族 分30億美元股利

「不要忘了貴州隔離大巴，不要忘了西安孕婦，不要忘了那些上海無法就醫的人...」中國「白紙革命」自上週延燒至今，抗爭在全國範圍遍地開花；由於中國出現各地響應抗爭極為罕見，「白紙革命」取代卡達世界盃，登上全球主流媒體的頭版。這場席捲中國的抗爭，起因於3年封控政策，普遍因此受拘、承受社會生活與經濟苦果的中國民眾，對於因防疫而起的多起人命悲劇，不斷被激發與積累的共感與憤怒。

2022-11-30 09:55