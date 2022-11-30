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白俄羅斯人權鬥士送醫急救 仍難撼動專制

台灣醒報／ 記者呂翔禾╱台北報導
白俄人權女鬥士驚傳健康惡化並進行手術，各界都相當關注。（Photo by GomelTube on Wikimedia under CC 3.0）
白俄人權女鬥士驚傳健康惡化並進行手術，各界都相當關注。（Photo by GomelTube on Wikimedia under CC 3.0）

白俄羅斯人民依舊為民主奮鬥！遭判刑11年的白俄知名女人權鬥士、音樂家科列斯尼科娃29日傳出從監所緊急送醫急救，並進行手術，但醫生並未透露相關細節。科列斯尼科娃是白俄三大女人權鬥士，2020年領導群眾抗議總統盧卡申科竄改選舉結果，但遭逮捕入獄。

健康突急轉直下

根據《半島電視台》報導，科列斯尼科娃的父親科列斯尼科夫29日受訪時透露，女兒狀況不好但生命跡象穩定，目前正在醫院進行手術，但醫生拒絕提供進一步診斷的資訊。但科列斯尼科夫說，1個月前探監時，女兒精神狀況還很好，讓他很擔心。

40歲的科列斯尼科娃在2021年9月因涉嫌奪權、威脅國家穩定被政府逮捕，且她的律師遲遲無法與她見面。流亡在外的反對黨候選人季哈諾夫斯卡亞也呼籲白俄羅斯政府應公布科列斯尼科娃的相關近況，供外界檢視。

白俄專制難撼動

白俄羅斯於2020年8月舉行總統大選，盧卡申科試圖要挑戰六連任，但國內選前民意普遍對反對黨有利，因此盧卡申科遭指控涉嫌作票，並逮捕反對派候選人。民眾因此走上街頭，在政府強力鎮壓下，抗議難以對盧卡申科政權造成挑戰，雖然現在仍有零星抗議，但起不到施壓政府的作用。

目前至少有3.5萬人遭警方逮捕、數千人被警察襲擊。科列斯尼科娃與塞普卡洛、季哈諾夫斯卡亞3人被譽為白俄三大女人權鬥士，科列斯尼科娃仍主要負責籌組抗議活動，白俄當局試圖將她驅逐出境，但警方將她送出國境後，科列斯尼科娃自己徒步走回去並坦然接受逮捕。

被逮捕後不久，她獲得歐洲議會表揚「哈維爾人權獎」，是歐洲人權最高榮譽之一。《CNN》提到，美國與歐洲國家也都曾譴責盧卡申科逮捕科列斯尼科娃的行為，並呼籲立刻釋放她。

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白俄羅斯 人權 手術

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