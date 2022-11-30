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日媒曝國會「打瞌睡議員」名單　逾40人挨轟稅金小偷

香港01／ 撰文：張顥庭

日本新總務大臣松本剛明11月21日正式上任，卻在上班第二日被發現在議會上睡着。他之後辯稱自己眼睛不大、習慣瞇眼睛，未有入睡，惹來廣泛批評。日媒29日列舉曾在會議上打瞌睡的議員名單，並向他們詢問理由，部份議員試圖以各種理由辯解。

日本《SmartFLASH》雜誌捕捉到40多位議員在會議上睡覺的鏡頭，更向在列議員逐一詢問原因。雜誌在29日報道中列舉出部份議員名單，更列明議員黨籍、出身選區以及在會上睡着的次數。當中包括自民黨參議員山田俊男、山東昭子、佐藤信秋，公明黨參議員伊藤孝江，立民黨參議員川田龍平等。

有議員坦承錯誤，亦有部份議員試圖以各種理由辯解。有人指是拍攝問題，可能在低頭做筆記時被誤會入眠，有人指自己只是閉上眼睛，有人指當下意識不到自己已經入睡，亦有人指自己當時曾服感冒藥導致睡着，被一名議會秘書笑指說謊。

報道引述政界人士評論指出，議員面對指責時沒有任何緊張感，又指舉行一天國會會議要花費大量公帑，可達3億日圓（約6,689萬新台幣），直斥他們是「稅金小偷」。評論稱目前國會處於「一強多弱」狀態，儘管醜聞頻出，執政黨卻非常鬆懈，反對黨亦無足夠動力促使他們表態。

延伸閱讀：

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日本修訂安全保障戰略　日媒：政府猶豫如何定位中國

文章授權轉載自《香港01》

日本 議員

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