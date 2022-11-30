辦世足竟導致400至500工人死亡？卡達官員受訪語出驚人

卡達在舉辦2022世界盃的過程中出現不少爭議，如今負責官員似乎脫口稱在世界盃相關項目中喪生的工人數落在「 400至500人之間」。

衛報報導，卡達交付與遺產最高委員會（Supreme Committee for Delivery and Legacy）秘書長塔瓦迪（Hassan Al Thawadi）在接受採訪時表示「估計大約有400人死亡、在400到500人之間，我沒有明確的數字，這是正在討論的問題」。

採訪結束後，塔瓦迪的說法引發遊說組織「Fair Square」的憤怒，並指出「這只是卡達在工人死亡問題上不可原諒、缺乏透明度的最新例子，我們需要適當的數據和徹底調查，而不是通過媒體採訪公佈模糊數字，國際足總和卡達仍有很多問題需要回答，尤其是這些人在何時、何地、如何死亡，他們的家人是否得到賠償」。

根據卡達委員會的說法，自2014年開始為世界盃建設以來只有3人因工死亡、另外37人則是死於非工安因素。

國際特赦組織經濟和社會正義部門負責人科伯恩（Steve Cockburn）對此表示「有關在世界盃籌備過程中喪生的工人數的持續爭論暴露一個嚴酷的現實：許多失去親人的家庭仍在等待真相和正義。過去10年裡，成千上萬的工人躺在棺材裡被送回家，沒有向他們的親人解釋」。