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全球瘋卡達世界盃！沙國表態：考慮聯手埃及、希臘申辦2030世足

聯合報／ 編譯徐榆涵／即時報導
沙烏地阿拉伯旅遊部長卡提布（Ahmad al-Khateeb）表示，該國正在考慮與埃及和希臘一起聯合申辦2030年世界盃。路透
沙烏地阿拉伯旅遊部長卡提布（Ahmad al-Khateeb）表示，該國正在考慮與埃及和希臘一起聯合申辦2030年世界盃。路透

卡達舉辦世界盃之際，其鄰國沙烏地阿拉伯旅遊部長卡提布（Ahmad al-Khateeb）表示，該國正在考慮與埃及希臘一起聯合申辦2030年世界盃。

卡提布接受媒體採訪時說，「我們正在考慮與希臘和埃及一起申辦世界盃，希望能成功。」「可以肯定的是，我們三個國家將在基礎設施方面進行大量投資，做好萬全的準備，屆時沙國將會有最先進的足球場和球迷廣場。」

如果沙國、埃及和希臘成功攜手申辦2030年世界盃，將是有史以來第一次在亞非歐三大洲聯合舉辦重大國際賽事。此前還有消息顯示，沙國已主動提出為埃及和希臘提供資金，用於賽事所需的基礎設施建設。

不過，並不是只有沙國這組國家正在覬覦2030年世界盃的申辦權。歐洲的西班牙、烏克蘭和葡萄牙，以及南美的烏拉圭、阿根廷、智利和巴拉圭都有意想辦。

為了給旅遊業發展增添動力，沙國已經成功申辦2029年亞洲冬季運動會和一年一度的2022年一級方程式賽車大獎賽和幾場備受矚目的拳擊比賽。

希臘 埃及 烏克蘭 世足賽

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