南韓現代重工勞方再拒新協議 年底可能發動大罷工

由於加薪條件未能滿足工會期待，全球造船業龍頭南韓現代重工（HHI）第33輪勞資協商破局，導致年底再掀罷工潮的風險攀升。

韓媒BusinessKorea報導，現代重工業管理層在25日勞資談判中提議，將基本月薪提高8萬韓元並提供300萬韓元的獎勵措施，擴大退休人員僱用期至兩年，及提高牙科治療福利支出、延長房貸還款期限等員工福利，但工會以不符預期為由，拒絕這份最新協議。

此前，現代重工及旗下現代尾浦造船、現代三湖重工業的工會，要求管理層將底薪調漲14萬2,300韓元，廢除工資上限、引進勞工董事制，並提高員工子女教育補助。

若勞資雙方30日仍無法達成協議，這三個工會計劃在首爾附近現代重工的新大樓外集會抗議，並在12月6日聯合發動為期四小時的罷工，並在12月13日起全面升級為無限期大罷工。

現代重工代表示，最新提案已是管理層可給的最佳薪酬方案，自2020年來員工底薪已調漲19.4萬韓元，遠高於同業，儘管第3季獲利轉虧為盈，明年前景仍充滿不確定性，訂單預計銳減近40％，將拖累獲利成長。